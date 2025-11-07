Нижегородская область и Тыва объединят усилия для поддержки промышленности

Фото:
Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области и Фонд развития Республики Тыва подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Церемония прошла в столице Тывы — Кызыле, в рамках рабочей поездки делегации министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.
Документ скрепили подписями руководители фондов — Илья Тихонов и Темир Таспанчик. Подписание состоялось в присутствии министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова и министра экономического развития и промышленности Республики Тыва Аяса Баяна.
Как отметил Максим Черкасов, по итогам 2024 года Нижегородская область заняла вторую строчку в общероссийском рейтинге регионов по эффективности реализации промышленной политики. В то же время Республика Тыва пока только начинает активную работу в этом направлении.
"По поручению Минпромторга России мы оказываем экспертную и методическую поддержку коллегам из других регионов. Подписанное соглашение позволит объединить усилия в продвижении финансовых инструментов для поддержки бизнеса", — подчеркнул Максим Черкасов.
Среди ключевых направлений сотрудничества — совместная реализация проектов по финансовой поддержке предприятий, консультационная и методическая помощь, участие в разработке инвестиционных инициатив, а также проведение деловых мероприятий, направленных на развитие межрегиональной кооперации и повышение производительности труда.
По словам Ильи Тихонова, уже проведены десять обучающих онлайн-сессий для представителей Фонда развития Республики Тыва. Эта работа будет продолжена в рамках нового соглашения.
"Мы планируем делиться опытом реализации программ льготного финансирования, рассказывать о наших инструментах поддержки и адаптировать нижегородские практики под региональные особенности Тывы", — заявил Тихонов.
Актуальную информацию о действующих мерах поддержки промышленности и предпринимательства можно получить в консультационном центре ФРП Нижегородской области по телефону 8 (831) 216-09-44 или на официальном сайте фонда: https://frpnn.ru/.
Дополнительную информацию о федеральных и региональных программах поддержки бизнеса предоставляет центр "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), работающий в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Также действует горячая линия "Мой бизнес": 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).
Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства в Нижегородской области за девять месяцев 2025 года сохранился на уровне аналогичного периода 2024 года.
