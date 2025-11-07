Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 ноября 2025 18:00Власти одобрили идею пешеходной зоны для молодоженов на Малой Покровской
07 ноября 2025 17:45Новый автобусный маршрут соединит Сокольское и Нижний Новгород
07 ноября 2025 17:36Нижегородский журналист Александр Пичугин пополнил список иностранных агентов
07 ноября 2025 17:32АО "Транснефть – Верхняя Волга" откроет в ННГАСУ профильную аудиторию для подготовки будущих специалистов
07 ноября 2025 17:31Страны ЕС смогут сокращать срок действия ранее выданных россиянам мультивиз
07 ноября 2025 15:57Нижегородские кадеты приняли участие в юбилейном "Параде памяти" в Самаре
07 ноября 2025 15:53Еврокомиссия официально запретила выдавать россиянам мультивизы
07 ноября 2025 15:45Пасмурная и холодная погода ждет нижегородцев на выходных
07 ноября 2025 15:26Тестирование нового оборудования началось на Нижегородской станции аэрации
07 ноября 2025 14:48"Поезда здоровья" в ноябре будут работать в 15 муниципальных округах Нижегородской области
Общество

Страны ЕС смогут сокращать срок действия ранее выданных россиянам мультивиз

07 ноября 2025 17:31 Общество
Страны ЕС смогут сокращать срок действия ранее выданных россиянам мультивиз

Фото: с сайта ru.freepik.com

Страны Европейского Союза получили право самостоятельно сокращать сроки действия существующих мультивиз, выданных гражданам России. Эта информация была опубликована на официальном сайте Еврокомиссии.

Согласно документу, запрет на выдачу многократных шенгенских виз россиянам не мешает государствам-членам ЕС ограничивать срок действия уже выданных виз. В частности, страны ЕС могут принимать решения о сокращении срока действия виз для российских граждан в обоснованных случаях, учитывая индивидуальные обстоятельства каждого заявителя.

Ранее было объявлено, что с 7 ноября российским путешественникам придется подавать заявление на шенгенскую визу каждый раз, когда они планируют поездку в страны ЕС.

Политолог и член клубного объединения "Дигория" Норат Аджамян, комментируя нововведение в эфире 360.ru, наспомнил слова заместителя руководителя Еврокомиссии Каи Каллас: в 2022 году она заявила, что, что въезжать в ЕС — это привилегия.

"Видимо, они исходят из позиции, что если введут эти ограничения, то это означает некое дополнительное наказание", - отметил эксперт. Он подчеркнул, что руководство недружественных стран стремится к принятию новых мер, которые затруднят россиянам поездки в Европу.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Путешествия Санкции Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных