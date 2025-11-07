Страны ЕС смогут сокращать срок действия ранее выданных россиянам мультивиз Общество

Фото: с сайта ru.freepik.com

Страны Европейского Союза получили право самостоятельно сокращать сроки действия существующих мультивиз, выданных гражданам России. Эта информация была опубликована на официальном сайте Еврокомиссии.

Согласно документу, запрет на выдачу многократных шенгенских виз россиянам не мешает государствам-членам ЕС ограничивать срок действия уже выданных виз. В частности, страны ЕС могут принимать решения о сокращении срока действия виз для российских граждан в обоснованных случаях, учитывая индивидуальные обстоятельства каждого заявителя.

Ранее было объявлено, что с 7 ноября российским путешественникам придется подавать заявление на шенгенскую визу каждый раз, когда они планируют поездку в страны ЕС.

Политолог и член клубного объединения "Дигория" Норат Аджамян, комментируя нововведение в эфире 360.ru, наспомнил слова заместителя руководителя Еврокомиссии Каи Каллас: в 2022 году она заявила, что, что въезжать в ЕС — это привилегия.

"Видимо, они исходят из позиции, что если введут эти ограничения, то это означает некое дополнительное наказание", - отметил эксперт. Он подчеркнул, что руководство недружественных стран стремится к принятию новых мер, которые затруднят россиянам поездки в Европу.