Почти три четверти нижегородцев поддержали идею запрета вейпов Общество

Фото: Максим Герасимов

Подавляющее большинство экономически активных жителей Нижнего Новгорода поддерживают запрет на продажу вейпов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом SuperJob.

Как показало исследование, 74% нижегородцев одобряют инициативу, которую ранее поддержал Владимир Путин. Главные причины — забота о здоровье и настороженность к составу электронных устройств. Среди популярных комментариев: "Вредно для здоровья", "Вейпы — это синтетическая химия", "Было бы отлично, если бы и табак запретили".

Против запрета высказались лишь 6% опрошенных. Они считают, что вейпы не создают мусора и запаха, а запрет приведёт к росту теневого рынка: "Будут продавать бесконтрольно, подпольно".

Ещё 10% респондентов заявили, что им безразлична эта тема. Такие участники опроса считают, что выбор между курением и отказом от него — личное дело каждого.

Женщины оказались более лояльны к запрету, чем мужчины: 78% против 69% соответственно. Среди мужчин также больше тех, кто выступает против ограничений — 8% против 3% у женщин.

Возраст также влияет на отношение к инициативе. Наибольшую поддержку выразили жители в возрасте от 35 до 45 лет — 82%. Среди молодёжи до 35 лет доля сторонников запрета составляет 54%, а 20% из них заявили, что им всё равно. В возрастной категории старше 45 лет запрет поддержали 71%.

Интересно, что уровень дохода также влияет на позицию. Наибольшую поддержку инициативе выразили нижегородцы с ежемесячным доходом от 150 тысяч рублей — 87% из них выступили за запрет вейпов.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области планируется эксперимент по полному запрету продажи вейпов. Губернатор Глеб Никитин выступил с инициативой ввести запрет на продажу вейпов в регионе.