Общество

Редкого черного волка заметили в Керженском заповеднике

Редкого черного волка заметили в Керженском заповеднике

Фото: соцсети заповедника "Керженский"

Одиночный черный волк несколько раз появлялся на территории Керженского заповедника в Нижегородской области в течение 2025 года. Об этом сообщили представители заповедника в своих официальных социальных сетях.

Первое зафиксированное появление хищника произошло 5 мая. Волонтер Руслан Шамсутдинов заметил животное на правом берегу реки Керженец, примерно в семи километрах от кордона Чернозерье.

Следующее наблюдение состоялось 4 июля. Старший государственный инспектор А.А. Гореловский сообщил о встрече с черным волком в урочище Увалы, также расположенном в пределах заповедника.

19 октября черного волка вновь отметили в районе заповедника. На этот раз его увидел ведущий научный сотрудник ФГБУ "Нижегородское Поволжье" А.Е. Волков в двух километрах к западу от кордона Черное озеро.

Всего зафиксировано четыре появления черного волка на территории заповедника. С мая по октябрь он пересекал реку Керженец и перемещался по всей территории заповедника с запада на восток.

Как отмечают специалисты, хищник всегда передвигался в одиночку. Однако в местах его появления также были замечены и обычные серые волки.

Ранее сообщалось, что в одном из лесов Городецкого района прогулка рыси попала на видео. 

Животные Керженский заповедник
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных