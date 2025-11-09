Редкого черного волка заметили в Керженском заповеднике

Фото:
Одиночный черный волк несколько раз появлялся на территории Керженского заповедника в Нижегородской области в течение 2025 года. Об этом сообщили представители заповедника в своих официальных социальных сетях.
Первое зафиксированное появление хищника произошло 5 мая. Волонтер Руслан Шамсутдинов заметил животное на правом берегу реки Керженец, примерно в семи километрах от кордона Чернозерье.
Следующее наблюдение состоялось 4 июля. Старший государственный инспектор А.А. Гореловский сообщил о встрече с черным волком в урочище Увалы, также расположенном в пределах заповедника.
19 октября черного волка вновь отметили в районе заповедника. На этот раз его увидел ведущий научный сотрудник ФГБУ "Нижегородское Поволжье" А.Е. Волков в двух километрах к западу от кордона Черное озеро.
Всего зафиксировано четыре появления черного волка на территории заповедника. С мая по октябрь он пересекал реку Керженец и перемещался по всей территории заповедника с запада на восток.
Как отмечают специалисты, хищник всегда передвигался в одиночку. Однако в местах его появления также были замечены и обычные серые волки.
Ранее сообщалось, что в одном из лесов Городецкого района прогулка рыси попала на видео.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+