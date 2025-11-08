Рысь вышла на прогулку в Городецком районе — видео Общество

Фото: Руслан Шамсутдинов

В одном из лесов в Городецком районе Нижегородской области фотоловушка запечатлела рысь, вышедшую на прогулку 30 октября.

На кадрах видно как хищник неспешно вышагивает между деревьями, а затем останавливается. Возможно какой-то звук или другое животное привлекло внимание представителя кошачьих.

В дневное время рысь попадает на камеры крайне редко.

Ранее рысь, енотовидную собаку и лису засняли в Краснобаковском лесу Нижегородской области.