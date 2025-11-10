Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Общество

Соцфонд назвал десяткам тысяч нижегородцев размер их будущей пенсии

10 ноября 2025 16:55 Общество
Соцфонд рассказал десяткам тысяч нижегородцев о размере их будущей пенсии

Специалисты Социального фонда России завершили масштабную информационную кампанию в Нижегородской области, в рамках которой более 41 тысячи жителей региона получили предварительные сведения о размере своей будущей пенсии.

Как уточнили в региональном отделении СФР, основная часть информирования была направлена на тех, кто планирует выход на заслуженный отдых в ближайшие годы. В результате более 28 тысяч человек уже знают, на какую сумму смогут рассчитывать в 2026 году.

В фонде напомнили, что величина пенсионной выплаты напрямую зависит от продолжительности трудового стажа и уровня официального заработка. Специалисты самостоятельно анализируют эти данные, а при необходимости запрашивают архивные сведения, чтобы учесть все возможные периоды работы и, тем самым, повысить размер выплаты.

Будущим пенсионерам рекомендуют заранее проверить свои данные в личном кабинете на портале Социального фонда или на сайте Госуслуг. При обнаружении неточностей важно подать заявление на корректировку информации за 9–12 месяцев до предполагаемой даты выхода на пенсию.

В 2026 году право на страховую пенсию получат мужчины, родившиеся в 1962 году, и женщины 1967 года рождения.

По всем возникающим вопросам граждане могут обратиться в бесплатный контакт-центр СФР.

Ранее в нижегородском отделении СФР назвали максимальный размер пособия по беременности в 2026 году.

