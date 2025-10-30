Выяснилось, кто в Нижегородской области может выйти на пенсию досрочно

Фото:
В Нижегородской области 247 человек, занятые в сфере искусства, уже получают пенсию по старости раньше обычного срока благодаря своей профессии. Об этом сообщили в отделении Соцфонда России.
Речь идет об артистах балета, цирковых исполнителях, актерах театров и участниках концертных коллективов. Все они могут выйти на пенсию досрочно, если накопили специальный творческий стаж — от 15 до 30 лет, в зависимости от направления деятельности.
Например, артистам балета, исполняющим сольные партии, а также цирковым гимнастам и акробатам достаточно 15 лет стажа, чтобы получить пенсию, не дожидаясь пенсионного возраста.
Для других категорий требования немного выше. Танцорам и артистам балета на льду нужно отработать 20 лет, музыкантам на духовых инструментах — 25 лет, а хористам —30 лет.
Есть и такие профессии, где нужно не только выработать стаж, но и достичь определенного возраста. Например, актрисы драматических театров могут уйти на пенсию при стаже от 25 лет и возрасте от 50 лет. Актерам-мужчинам нужно 30 лет стажа и возраст от 55 лет.
Пенсия для творческих профессий, как и для педагогов и медиков, назначается через пять лет после выработки необходимого стажа. Если по правилам требуется еще и возраст, то отсчет этих пяти лет начинается с момента его достижения.
Кроме того, для назначения пенсии необходимо также накопить нужное количество пенсионных коэффициентов. В 2025 году их должно быть как минимум 30.
В творческий стаж артистов также засчитывается и время службы в армии, если оно проходило по соответствующей специальности.
Ранее сообщалось, что на 9% вырастут пенсии в Нижегородской области в 2026 году.
