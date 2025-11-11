Нижегородцы могут выбрать город с самой интересной архитектурой в регионе

Фото:
В Нижегородской области продолжается народное голосование за город с самой интересной архитектурой. Подведение итогов состоится уже 21 ноября.
Участие в голосовании принимают пять городов: Нижний Новгород, Городец, Арзамас, Дзержинск и Выкса. На данный момент свои голоса отдали почти 6 тысяч человек.
Лидирует столица Приволжья, набравшая 48% голосов. Вторую строчку занимает Городец с результатом 30%. На третьем месте — Арзамас (14%). Дзержинск и Выкса пока замыкают рейтинг с 6% и 2% соответственно.
Победитель будет определён по итогам голосования, которое завершится через неделю. Отдать свой голос можно в телеграм-канале Проектной дирекции Минстроя России.
Ранее сообщалось, что архитектурно-художественные концепции для Нижневолжской набережной и улицы Алексеевской утвердили в Нижнем Новгороде.
