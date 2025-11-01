Дизайн-код еще одной центральной улицы обновили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Власти Нижнего Новгорода утвердили изменения в архитектурно-художественную концепцию улицы Минина. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

Обновленный документ определяет единые правила оформления фасадов, входных групп и информационных конструкций. Основная цель — создать гармоничную визуальную среду, сохранить исторический облик улицы и сократить визуальный шум.

Согласно пояснительной записке, на улице Минина выявлено множество устаревших и хаотично размещенных вывесок, выполненных из некачественных материалов. Обновленная концепция учитывает архитектурные и стилистические особенности зданий и предлагает решения, соответствующие современным требованиям.

Фото: из постановления администрации Нижнего Новгорода

Отмечается, что информационные конструкции должны соответствовать единой цветовой гамме, согласованной с фасадом здания. Допускается использование цветов из палитры RAL, а также фирменных оттенков, зарегистрированных в Роспатенте. Шрифты должны быть читаемыми и не декоративными, запрещено искажение букв и дублирование информации на одном фасаде.

Также установлены четкие требования к входным группам. Козырьки должны быть выполнены из одного материала, размещаться строго над входом и не нарушать архитектурный облик здания. Входные двери рекомендуется делать светопрозрачными, без использования белого ПВХ, а на фасадах, выходящих на красные линии застройки, запрещено устанавливать глухие металлические полотна.

Особое внимание уделено объектам культурного наследия. Все работы на таких зданиях должны проводиться в соответствии с федеральным законодательством, с обязательным согласованием проектной документации и авторским надзором. Запрещается установка пластиковых окон и дверей, а также размещение инженерного оборудования на фасадах.

Ранее сообщалось, что внесены корректировки в архитектурно-художественные концепции улиц Грузинской и Большой Покровской, а также Верхневолжской набережной.