Общество

Нижегородские теплоснабжающие компании подтвердили готовность к зиме

13 ноября 2025 07:00 Общество
Нижегородские теплоснабжающие компании подтвердили готовность к зиме

Фото: Кира Мишина

Ключевые поставщики тепла для Нижнего Новгорода — Автозаводская и Сормовская ТЭЦ, АО "Теплоэнерго", ООО "Теплосети" и ООО "Нижновтеплоэнерго" — подтвердили высокий уровень готовности к предстоящему отопительному сезону. Эти организации обеспечивают теплом 98% жителей города.

Об этом стало известно в ходе всероссийского совещания, организованного Ростехнадзором РФ, на котором обсуждалось завершение оценки подготовки муниципалитетов к осенне-зимнему периоду. Согласно заявлению федерального ведомства, выдача паспортов готовности должна завершиться до 20 ноября.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области сообщило, что в рамках подготовки к отопительному сезону администрация города обновила схему теплоснабжения. Также был утверждён план действий на случай аварий на тепловых сетях, включая использование электронного моделирования для прогнозирования и устранения возможных последствий.

Для оперативного реагирования на внештатные ситуации сформированы специализированные бригады. Вся необходимая документация уже направлена в комиссию Ростехнадзора для проведения официальной оценки готовности города к отопительному периоду 2025–2026 годов.

Дополнительно была проведена независимая экспертиза, в рамках которой оценивалась надёжность всех теплоснабжающих систем города. По итогам анализа установлено, что системы крупнейших поставщиков тепла соответствуют нормативным показателям надёжности.

Отметим, что по результатам прошлого отопительного сезона в Нижнем Новгороде зафиксировано снижение аварийности на тепловых сетях на 42% по сравнению с предыдущим годом. Количество обращений от жителей сократилось вдвое, а серьёзных аварий, способных привести к длительным отключениям тепла, в городе не произошло.

Ранее сообщалось, что отопление подается в школы и детсады Нижнего Новгорода и Кстова в плановом режиме.

