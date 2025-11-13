Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Общество

ИИ-проекты из Нижнего Новгорода получили признание на форуме в Петербурге

13 ноября 2025 20:00 Общество
ИИ-проекты из Нижнего Новгорода получили признание на форуме в Петербурге

Фото: организаторы форума

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов представил региональные инициативы по применению искусственного интеллекта в системе государственного управления в рамках Всероссийского форума "ИТ-диалог", прошедшего в Санкт-Петербурге.

В числе реализованных проектов он выделил использование нейросетей в системе "Единый центр обработки и хранения видеоданных Нижегородской области", которая помогает отслеживать заполняемость контейнеров для твердых коммунальных отходов. По словам министра, благодаря внедрению технологии удалось вдвое сократить время реагирования на переполненные баки.

Синелобов подчеркнул, что за последние два года искусственный интеллект стал важным инструментом в работе органов власти. Он отметил, что ИИ не только автоматизирует рутинные процессы, но и ускоряет предоставление госуслуг жителям. В настоящее время в Нижегородской области внедрено более двадцати решений на базе ИИ.

Нейросети помогают в самых разных сферах: от обеспечения общественной безопасности и обработки обращений граждан до поиска потерянных домашних животных и анализа медицинских снимков — КТ и МРТ. Министр отметил, что в каждом случае ИИ позволяет получить точные результаты в короткие сроки и разгрузить сотрудников ведомств.

Также в рамках форума министр рассказал о пилотном проекте, в котором ИИ используется для мониторинга состояния улично-дорожной инфраструктуры в Нижнем Новгороде и других муниципалитетах. Система фиксирует состояние дорожной разметки и знаков, выявляет неработающие фонари и дорожные дефекты.

Кроме того, в регионе нейросети применяются для выявления изменений в лесных массивах, отражения кибератак, анализа электронных медицинских карт и других задач.

Во время форума состоялось вручение наград первой Национальной профессиональной премии в сфере ИТ-управления "ИТД: Интеллект, Талант, Действие". Александр Синелобов был удостоен премии в номинации "Высокая эффективность цифрового внедрения".

Участниками "ИТ-диалога" стали более двух тысяч специалистов отрасли, включая руководителей региональных министерств цифрового развития и представителей крупных компаний. Они обсудили вопросы киберустойчивости, цифровизации муниципалитетов, лучшие практики применения ИИ, а также современные программные и инженерные решения.

Развитие сервисов на основе искусственного интеллекта предусмотрено новым национальным проектом "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Ранее сообщалось, что ИИ-ассистент начал консультировать пользователей нижегородского портала госуслуг.

