Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 ноября 2025 16:27Биоочистку на Нижегородской станции аэрации усилят после реконструкции
12 ноября 2025 16:22В России предложили запретить продажу алкоголя в новогодние праздники
12 ноября 2025 16:21В Нижегородской области число разговоров по телефону выросло на 27%
12 ноября 2025 16:13ИИ-агенты к 2030 году начнут совершать покупки без участия людей
12 ноября 2025 16:03Законопроект о трудоустройстве участников СВО разработан в Нижегородской области
12 ноября 2025 15:42Минстрой одобрил строительство распредцентра "Пятерочки" в Дзержинске
12 ноября 2025 15:24Что изменилось в Балахнинской ЦРБ после критики губернатора
12 ноября 2025 15:10В НИУ Президентской академии прошел первый День факультета экономики
12 ноября 2025 15:06"Digital-Осень – 2025": Искусственный интеллект — партнер "Ростелекома" в бизнесе
12 ноября 2025 14:33T2 оценила фиджитал-разработки нижегородских школьников
Общество

Минстрой одобрил строительство распредцентра "Пятерочки" в Дзержинске

12 ноября 2025 15:42 Общество
Минстрой одобрил строительство распределительного центра Пятерочки в Дзержинске

Фото: Александр Воложанин

В Дзержинске Нижегородской области появится новый распределительный центр для торговой сети "Пятерочка".

Разрешение на строительство выдано минстроем региона 15 октября 2025 года. Общая площадь будущего складского комплекса составит около 45 тысяч квадратных метров.

Проект реализует местная компания ООО "Альянс-НН". Разработкой проектной документации занимались специалисты из Татарстана.

О планах по созданию логистического объекта в Дзержинске ритейлер X5 Group сообщил еще в 2022 году.

В июле центр прошел государственную экспертизу.

Ранее сообщалось, что логистический центр Wildberries построят в Новинках за 12 млрд рублей. Также сообщалось, что жители поселка не поддержали строительство склада WB рядом с домами.  На прошлой недели власти обсудили с местными жителями строительство логистического центра.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Логистика Строительство Торговля
Поделиться:
Новости по теме
31 июля 2025 17:00Крупный логистический хаб за 12 млрд рублей построят в Нижегородской области
27 января 2025 15:30Логистический центр Ozon в Нижнем Новгороде планируют достроить в 2025 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных