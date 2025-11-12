Минстрой одобрил строительство распредцентра "Пятерочки" в Дзержинске Общество

Фото: Александр Воложанин

В Дзержинске Нижегородской области появится новый распределительный центр для торговой сети "Пятерочка".

Разрешение на строительство выдано минстроем региона 15 октября 2025 года. Общая площадь будущего складского комплекса составит около 45 тысяч квадратных метров.

Проект реализует местная компания ООО "Альянс-НН". Разработкой проектной документации занимались специалисты из Татарстана.

О планах по созданию логистического объекта в Дзержинске ритейлер X5 Group сообщил еще в 2022 году.

В июле центр прошел государственную экспертизу.

