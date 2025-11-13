"Бесплатный магазин" откроют для подопечных Понетаевского интерната Общество

Фото: Александр Воложанин

В Понетаевском психоневрологическом интернате Нижегородской области откроется третий в регионе "бесплатный магазин" одежды и аксессуаров для подопечных. Проект реализуется в рамках инициативы "Регион заботы" Народного фронта при поддержке АНО "Служба защиты прав", волонтёрского движения "Служба заботы" и фонда "Второе дыхание", сообщает "НТА-Приволжье".

Новый "магазин" создаётся не просто для раздачи одежды. Подопечные смогут самостоятельно подобрать вещи по вкусу и размеру, примерить их, как в обычном магазине. После этого одежда останется у них до полного износа.

По словам директора "Службы защиты прав" Екатерины Кантиновой, большинство проживающих в интернатах не могут позволить себе обновление гардероба: значительная часть пенсии уходит на оплату проживания, а работающих среди них — единицы. Вещи же, выдаваемые централизованно, однотипны и часто переходят от одного человека к другому после стирки.

Фонд "Второе дыхание" обеспечивает проект одеждой и обувью, сотрудничая с компаниями, передающими непроданные коллекции. Принимаются и пожертвования от частных лиц, но в "магазин" попадают только чистые и аккуратные вещи. Нередко поступают даже новые предметы гардероба с бирками. Ассортимент подбирается по сезону и размерам. Одежда будет обновляться минимум раз в полгода. Волонтёры и сотрудники интерната помогут постояльцам с выбором, как в настоящем магазине.

Невостребованные вещи передаются в другие интернаты или детские дома. До открытия постоянных точек проект существовал в виде выездных акций с участием стилистов и парикмахеров.

Постоянные "бесплатные магазины" уже работают в Борском и Автозаводском интернатах. В будущем организаторы планируют расширение проекта на другие учреждения региона.

