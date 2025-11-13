Организаторы фестиваля "Рок чистой воды" сообщили о закрытии проекта Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Музыкально-экологический фестиваль "Рок чистой воды" (16+), ставший за годы своего существования знаковым культурным событием, официально прекращает свою деятельность. Об этом сообщили организаторы.

Решение принято из-за отсутствия финансирования проекта на 2026 год. Последнее время фестиваль проводился при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Однако в этот раз проект получил отказ. Как отмечается на сайте ПФКИ, без поддержки и финансирования такие проекты не могут существовать, для их развития требуются значительные инвестиции.

"Прекрасно зная это и получив отказ в софинансировании фестиваля 2026 года, генпродюсером фестиваля Игорем Крупиным было принято решение, одобренное оргкомитетом, — закрыть проект", — написали организаторы.

Оргкомитет выразил благодарность всем, кто поддерживал фестиваль на протяжении его истории: администрациям Нижегородской области, Нижнего Новгорода и Балахны, правоохранительным органам, партнерам, спонсорам, волонтерам, СМИ и, конечно, зрителям.

"Мы уходим с грустью, но и с чувством благодарности и тепла ко всем вам", — добавили организаторы.

Напомним, фестиваль был основан в 1990 году и спустя 26 лет, в 2016-м, был возрожден, став одним из самых ярких событий в культурной жизни Нижегородской области. Он ежегодно собирал десятки тысяч зрителей и объединял ценителей рок-музыки всех возрастов — от детей до пожилых. Вход на мероприятие всегда оставался бесплатным. На сцене фестиваля выступали известные российские и зарубежные исполнители.

Помимо музыкальной составляющей, "Рок чистой воды" уделял большое внимание экологической повестке. Участники и зрители фестиваля занимались раздельным сбором мусора, высаживали деревья и кустарники, выпускали в Волгу мальков стерляди.

Фестиваль дважды становился победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. В 2016 году он получил премию "Пробуждение" как "Возвращение года", а в 2017-м — "Серебряный лучник".

