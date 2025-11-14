Связанный из шерсти Нижний Новгород создала нейросеть Культура и отдых

Фото: Игорь Иванов / VK

Нейросеть "связала" Нижний Новгород из шерстяной пряжи В интернете появился видеоролик, в котором город предстаёт в виде уютной пряжи — с мягкими улицами, зданиями и даже облаками.

Новый тренд активно распространяется в соцсетях. Пользователи с помощью нейросетей создают анимации, где целые города выглядят как связанные или свалянные из шерсти. Такие ролики напоминают старые мультфильмы, когда анимация создавалась вручную, без компьютерной графики. Нижегородскую версию создал фотограф Игорь Иванов. Он опубликовал видео в своих социальных сетях.

В кадрах можно увидеть знаковые места города: Дмитриевскую башню, кремль, канатную дорогу, Стрелку, стадион, улицу Рождественскую, Нижегородскую ярмарку, колесо обозрения на Сенной площади и Чкаловскую лестницу.

Кроме известных локаций, в ролике присутствуют трогательные детали: крошечные человечки, спешащие по делам, автомобили, плывущие облака, воздушные шары и даже проходящие мимо "Валдаи".

"Думаю, многие уже видели этот тренд с другими городами. И, конечно, я не мог допустить, чтобы Нижний остался в стороне.А, если честно, самому не терпелось увидеть, каким был бы наш город, если бы его связала бабушка-урбанистка. Сам не ожидал, насколько уютным он получится", — поделился автор.

