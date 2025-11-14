Приставы добились выплаты 43,5 млн рублей поставщику от нижегородского завода

ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
14 ноября 2025 14:13 Общество
Судебные приставы взыскали с нижегородского предприятия 43,5 миллиона рублей в пользу поставщика, которому завод задолжал за поставленный товар. Об этом сообщили в ГУФССП по Нижегородской области. 

Предприятие, которое занимается выпуском комплектующих в Ленинском районе, должно было выплатить юридическому лицу долг, в который вошли поставка товара, неустойка и компенсация расходов на хранение продукции.

Однако добровольно исполнять решение суда завод не стал. Тогда пристав начислил исполнительский сбор — более 3 миллионов рублей. Также были заблокированы счета предприятия, наложены ограничения на регистрационные действия с его недвижимостью и транспортными средствами.

Несмотря на принятые меры, должник по-прежнему не спешил погашать задолженность. Ситуация изменилась лишь после ареста части заводского оборудования, которое планировалось передать на реализацию в счёт долга. После этого предприятие полностью оплатило сумму, установленную судом.

Ранее сообщалось, что нижегородский производитель талрепов выплатил более 18 млн рублей за брак после вмешательства приставов. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных