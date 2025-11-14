Приставы добились выплаты 43,5 млн рублей поставщику от нижегородского завода Общество

Судебные приставы взыскали с нижегородского предприятия 43,5 миллиона рублей в пользу поставщика, которому завод задолжал за поставленный товар. Об этом сообщили в ГУФССП по Нижегородской области.

Предприятие, которое занимается выпуском комплектующих в Ленинском районе, должно было выплатить юридическому лицу долг, в который вошли поставка товара, неустойка и компенсация расходов на хранение продукции.

Однако добровольно исполнять решение суда завод не стал. Тогда пристав начислил исполнительский сбор — более 3 миллионов рублей. Также были заблокированы счета предприятия, наложены ограничения на регистрационные действия с его недвижимостью и транспортными средствами.

Несмотря на принятые меры, должник по-прежнему не спешил погашать задолженность. Ситуация изменилась лишь после ареста части заводского оборудования, которое планировалось передать на реализацию в счёт долга. После этого предприятие полностью оплатило сумму, установленную судом.

Ранее сообщалось, что нижегородский производитель талрепов выплатил более 18 млн рублей за брак после вмешательства приставов.