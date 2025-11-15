Наркотики в чесноке пытались передать арестованному в ИВС Дзержинска

Фото:
В Дзержинске полицейские пресекли попытку передачи наркотиков в изолятор временного содержания. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
Во время проверки посылки, предназначенной для одного из содержащихся под стражей, сотрудники полиции обнаружили в головке чеснока полимерный свёрток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что внутри находилось наркотическое средство каннабисной группы — марихуана массой 0,81 грамма.
По данному факту следователем отдела полиции №1 УМВД России по городу Дзержинску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ — "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".
Как установили полицейские, запрещённое вещество пыталась передать 40-летняя знакомая арестованного. Женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Сейчас решается вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемой.
Согласно действующему законодательству, за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырёх до восьми лет.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что наркотики под видом шоколадных шариков пытались передать в ИК №20.
