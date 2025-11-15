ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Происшествия

Наркотики в чесноке пытались передать арестованному в ИВС Дзержинска

15 ноября 2025 10:44 Происшествия
Наркотики в чесноке пытались передать арестованному в ИВС Дзержинска

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Дзержинске полицейские пресекли попытку передачи наркотиков в изолятор временного содержания. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Во время проверки посылки, предназначенной для одного из содержащихся под стражей, сотрудники полиции обнаружили в головке чеснока полимерный свёрток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что внутри находилось наркотическое средство каннабисной группы — марихуана массой 0,81 грамма.

По данному факту следователем отдела полиции №1 УМВД России по городу Дзержинску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ — "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".

Как установили полицейские, запрещённое вещество пыталась передать 40-летняя знакомая арестованного. Женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Сейчас решается вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемой.

Согласно действующему законодательству, за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырёх до восьми лет.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что наркотики под видом шоколадных шариков пытались передать в ИК №20.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

