Нижегородские полицейские задержали наркокурьера с 20 свертками Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Ленинском районе Нижнего Новгорода сотрудники полиции задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков. Он успел спрятать десятки "закладок" с запрещёнными веществами, прежде чем попался оперативникам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Задержание произошло в одном из садоводческих товариществ на территории района. При себе у мужчины нашли 20 свёртков, обмотанных изолентой. Экспертиза одного из них показала: внутри — синтетический наркотик метилэфедрон весом почти 1,935 грамма.

Полицейские выяснили, что до задержания подозреваемый успел сделать около 50 тайников с наркотиками. В результате оперативной работы удалось обнаружить и изъять содержимое 46 из них. Все найденные вещества направлены на экспертизу.

По факту произошедшего в отделе полиции № 3 возбуждено уголовное дело. Мужчине вменяют покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

Сейчас нижегородец заключён под стражу. Расследование продолжается.

