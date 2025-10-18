Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Последние новости рубрики Происшествия
18 октября 2025 12:40Нижегородские полицейские задержали наркокурьера с 20 свертками
18 октября 2025 12:00Бастрыкин затребовал доклад о вспышке норовируса в арзамасской школе
18 октября 2025 09:45Лось стал причиной смертельной аварии с тремя авто в Богородском районе
17 октября 2025 20:43Два поезда столкнулись в Нижегородской области
17 октября 2025 17:3415 бойцов нацбатальона "Айдар" приговорили к срокам до 21 года колонии
17 октября 2025 16:46Экс-супругов осудили за продажу поддельной люксовой одежды в Нижнем Новгороде
17 октября 2025 16:00118 преступлений в Нижнем Новгороде помогли выявить дружинники и казаки
17 октября 2025 15:28Сотрудников дзержинского "Ритуала" осудили за трудоустройство "мертвых душ"
17 октября 2025 14:00Жители Богородска пожаловались Бастрыкину на вредное производство возле домов
17 октября 2025 12:41Нижегородец сжег грузовик знакомого из-за старой обиды
Происшествия

Нижегородские полицейские задержали наркокурьера с 20 свертками

18 октября 2025 12:40
Нижегородские полицейские задержали наркокурьера с 20 свертками

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Ленинском районе Нижнего Новгорода сотрудники полиции задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков. Он успел спрятать десятки "закладок" с запрещёнными веществами, прежде чем попался оперативникам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Задержание произошло в одном из садоводческих товариществ на территории района. При себе у мужчины нашли 20 свёртков, обмотанных изолентой. Экспертиза одного из них показала: внутри — синтетический наркотик метилэфедрон весом почти 1,935 грамма.

Полицейские выяснили, что до задержания подозреваемый успел сделать около 50 тайников с наркотиками. В результате оперативной работы удалось обнаружить и изъять содержимое 46 из них. Все найденные вещества направлены на экспертизу.

По факту произошедшего в отделе полиции № 3 возбуждено уголовное дело. Мужчине вменяют покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

Сейчас нижегородец заключён под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что 3 кг синтетических наркотиков изъяли у 33-летнего нижегородца.

Теги:
МВД Наркотики Уголовное дело
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
