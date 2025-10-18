Нижегородские полицейские задержали наркокурьера с 20 свертками

Фото:
В Ленинском районе Нижнего Новгорода сотрудники полиции задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков. Он успел спрятать десятки "закладок" с запрещёнными веществами, прежде чем попался оперативникам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Задержание произошло в одном из садоводческих товариществ на территории района. При себе у мужчины нашли 20 свёртков, обмотанных изолентой. Экспертиза одного из них показала: внутри — синтетический наркотик метилэфедрон весом почти 1,935 грамма.
Полицейские выяснили, что до задержания подозреваемый успел сделать около 50 тайников с наркотиками. В результате оперативной работы удалось обнаружить и изъять содержимое 46 из них. Все найденные вещества направлены на экспертизу.
По факту произошедшего в отделе полиции № 3 возбуждено уголовное дело. Мужчине вменяют покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.
Сейчас нижегородец заключён под стражу. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что 3 кг синтетических наркотиков изъяли у 33-летнего нижегородца.
