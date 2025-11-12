Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Происшествия

Полиция задержала нижегородца со спрятанными в носках наркотиками

12 ноября 2025 10:15 Происшествия
Полиция задержала нижегородца со спрятанными в носках наркотиками

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину, у которого при себе оказалось более двух десятков свёртков с наркотическим веществом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Все произошло у одного из домов на Южном шоссе. Когда мужчина заметил наркополицейских, он попытался избавиться от небольшого свёртка, обмотанного синей изолентой. Однако оперативники его остановили и провели личный досмотр.

Во время проверки у задержанного, который, как выяснилось, уже был судим, нашли ещё 23 таких же свёртка. Он прятал их в носках.

Эксперты проверили несколько из них и установили, что внутри находится синтетический наркотик — метадон. Общий вес изъятого вещества составил 1,174 грамма.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Мужчине вменяют покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Сейчас задержанный находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что наркотики под видом шоколадных шариков пытались передать в ИК №20 в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

МВД Наркотики Уголовное дело
