Полиция задержала нижегородца со спрятанными в носках наркотиками Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину, у которого при себе оказалось более двух десятков свёртков с наркотическим веществом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Все произошло у одного из домов на Южном шоссе. Когда мужчина заметил наркополицейских, он попытался избавиться от небольшого свёртка, обмотанного синей изолентой. Однако оперативники его остановили и провели личный досмотр.

Во время проверки у задержанного, который, как выяснилось, уже был судим, нашли ещё 23 таких же свёртка. Он прятал их в носках.

Эксперты проверили несколько из них и установили, что внутри находится синтетический наркотик — метадон. Общий вес изъятого вещества составил 1,174 грамма.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Мужчине вменяют покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Сейчас задержанный находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

