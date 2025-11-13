Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Происшествия

159 свертков с наркотиками нашли у закладчика в Нижнем Новгороде

13 ноября 2025 17:03 Происшествия
Закладчика с амфетамином задержали в Нижнем Новгороде

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В посёлке Малиновая гряда наркополицейские задержали 24-летнего жителя города Семёнов. Полицейские обратили внимание на ранее судимого молодого человека. Он передвигался по участкам подозрительно, что вызвало у правоохранителей интерес. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

При досмотре у него нашли 100 свёртков с неизвестным веществом в рюкзаке и ещё 59 — в карманах одежды. Все они были аккуратно обмотаны изолентой.  Экспертиза одного из изъятых свёртков подтвердила наличие амфетамина массой 1,431 грамма.

Выяснилось, что задержанный уже успел сделать 180 закладок с наркотиками в Приокском районе. На момент задержания полицейским удалось обнаружить и изъять 145 из них. Все свёртки отправлены на экспертизу.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Пока идёт следствие, он будет находиться под стражей.

Ранее сообщалось, что 29-летнего мужчину, который спрятал в носках более двух десятков свёртков с наркотиком, задержали в Нижнем Новгороде.

