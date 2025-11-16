Ограничения вводились утром в нижегородском аэропорту Общество

В аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде утром 16 ноября на короткое время приостанавливались полеты.

Как сообщили в Росавиации, ограничения на прием и отправку воздушных судов были введены в 4:55. Причиной стала необходимость обеспечить безопасность полетов.

Уже через час, в 5:50, ограничения были сняты. Аэропорт вернулся к обычному режиму работы и продолжил обслуживать рейсы в штатном порядке.

Напомним, что один украинский беспилотник сбили в небе над Нижегородской областью 14 ноября.