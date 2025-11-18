Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Общество

МЧС предупредило о ветре до 19 м/с в Нижегородской области

18 ноября 2025 13:34 Общество
МЧС предупредило о ветре до 19 м/с в Нижегородской области

В ближайшие часы в Нижегородской области ожидается резкое усиление юго-западного ветра. По данным МЧС, порывы могут достигать 15-19 метров в секунду.

Непогода задержится в регионе как ночью, так и в течение дня 19 ноября.

Спасатели советуют быть особенно внимательными на улице: лучше держаться подальше от деревьев, линий электропередач и неустойчивых конструкций. Автомобили также не стоит оставлять рядом с такими объектами.

На случай перебоев с электричеством стоит подготовить фонарик. Кроме того, специалисты призывают соблюдать осторожность при использовании открытого огня.

Ранее сообщалось, что небольшое потепление ожидает нижегородцев на текущей неделе.

Теги:
МЧС Погода Прогноз
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных