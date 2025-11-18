Уличных артистов начнут штрафовать в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде готовятся ввести штрафы для уличных артистов, которые проводят выступления без предварительного согласования с администрацией города. Об этом сообщили на заседании комиссии городской думы по экономике.

Сейчас в городе продолжается разработка нормативно-правовой базы, которая позволит применять административные меры к музыкантам, нарушающим установленный порядок. Предполагается, что контроль за соблюдением правил будет осуществляться с помощью камер видеонаблюдения и цифровых аналитических систем.

Напомним, регулировать деятельность уличных исполнителей в Нижнем Новгороде начали в 2023 году. Осенью 2024 года была запущена электронная система бронирования мест для выступлений. Онлайн-платформа, основанная на базе "Госуслуг", позволила артистам заранее выбирать время и площадку из 20 популярных городских локаций.

По действующим правилам, одну точку можно забронировать максимум на два часа. Кроме того, выступления на одной и той же улице разрешаются не чаще двух раз в неделю. Эти ограничения были введены для равномерного распределения творческой активности и повышения разнообразия уличных выступлений в разных частях города.

В 2025 году система бронирования работала в тестовом режиме. С начала следующего года планируется ужесточить контроль и ввести административную ответственность за нарушение порядка.

