Уличных артистов начнут штрафовать в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде готовятся ввести штрафы для уличных артистов, которые проводят выступления без предварительного согласования с администрацией города. Об этом сообщили на заседании комиссии городской думы по экономике.
Сейчас в городе продолжается разработка нормативно-правовой базы, которая позволит применять административные меры к музыкантам, нарушающим установленный порядок. Предполагается, что контроль за соблюдением правил будет осуществляться с помощью камер видеонаблюдения и цифровых аналитических систем.
Напомним, регулировать деятельность уличных исполнителей в Нижнем Новгороде начали в 2023 году. Осенью 2024 года была запущена электронная система бронирования мест для выступлений. Онлайн-платформа, основанная на базе "Госуслуг", позволила артистам заранее выбирать время и площадку из 20 популярных городских локаций.
По действующим правилам, одну точку можно забронировать максимум на два часа. Кроме того, выступления на одной и той же улице разрешаются не чаще двух раз в неделю. Эти ограничения были введены для равномерного распределения творческой активности и повышения разнообразия уличных выступлений в разных частях города.
В 2025 году система бронирования работала в тестовом режиме. С начала следующего года планируется ужесточить контроль и ввести административную ответственность за нарушение порядка.
Ранее сообщалось, что фестиваль "Рок чистой воды" (16+) прекратил свое существование из-за отсутствия финансирования.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+