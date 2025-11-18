Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
18 ноября 2025 17:08Уличных артистов начнут штрафовать в Нижнем Новгороде
18 ноября 2025 10:42Нейросеть "расписала" Нижний Новгород под хохлому
17 ноября 2025 19:00Нижегородский проект "Диалоги с Горьким" получил гран-при федеральной премии
17 ноября 2025 10:15Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представил новый клип к Дню студента
16 ноября 2025 16:20Артефакты древнего Пантикапея впервые показали в нижегородском "Арсенале"
16 ноября 2025 13:57Стало известно, какие редкие экспонаты хранятся в нижегородских музеях
16 ноября 2025 10:24Нижегородская область и Пушкинский музей укрепили культурное сотрудничество
15 ноября 2025 13:26Глеб Никитин и Владимир Машков обсудили юбилей Союза театральных деятелей
14 ноября 2025 10:04Связанный из шерсти Нижний Новгород создала нейросеть
13 ноября 2025 17:51В Пильне открылась выставка о героях тыла
Культура и отдых

Уличных артистов начнут штрафовать в Нижнем Новгороде

18 ноября 2025 17:08 Культура и отдых
Уличных артистов начнут штрафовать в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде готовятся ввести штрафы для уличных артистов, которые проводят выступления без предварительного согласования с администрацией города. Об этом сообщили на заседании комиссии городской думы по экономике.

Сейчас в городе продолжается разработка нормативно-правовой базы, которая позволит применять административные меры к музыкантам, нарушающим установленный порядок. Предполагается, что контроль за соблюдением правил будет осуществляться с помощью камер видеонаблюдения и цифровых аналитических систем.

Напомним, регулировать деятельность уличных исполнителей в Нижнем Новгороде начали в 2023 году. Осенью 2024 года была запущена электронная система бронирования мест для выступлений. Онлайн-платформа, основанная на базе "Госуслуг", позволила артистам заранее выбирать время и площадку из 20 популярных городских локаций.

По действующим правилам, одну точку можно забронировать максимум на два часа. Кроме того, выступления на одной и той же улице разрешаются не чаще двух раз в неделю. Эти ограничения были введены для равномерного распределения творческой активности и повышения разнообразия уличных выступлений в разных частях города.

В 2025 году система бронирования работала в тестовом режиме. С начала следующего года планируется ужесточить контроль и ввести административную ответственность за нарушение порядка.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Рок чистой воды" (16+) прекратил свое существование из-за отсутствия финансирования.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Концерты Музыка Штраф
Поделиться:
Новости по теме
17 ноября 2025 10:15Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представил новый клип к Дню студента
04 ноября 2025 13:14Shaman спел дуэтом с нижегородским сенатором Вайнбергом — видео
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных