Культура и отдых

Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представил новый клип к Дню студента

17 ноября 2025 10:15 Культура и отдых
Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представил новый клип к Дню студента

Фото: организаторы проекта

В Международный день студента в рамках проекта #Музыкавместе вышел новый видеоклип на песню "Вместе весело шагать". Он стал частью масштабной серии "Песни великой страны. С любовью из Приволжья".

Композиция, знакомая многим с детства, получила современное звучание. В аранжировке появились энергичные ударные, ксилофон, хор и даже двухгрифовая укулеле. При этом песня сохранила узнаваемую "детскую интонацию", оставаясь близкой как для разных поколений. Кульминацией ролика стал рэп-куплет, написанный и исполненный детьми из Татарстана.

Съемки проходили в знаковых местах Приволжского федерального округа — на оживленных улицах, в студенческих пространствах и у памятника "Дяде Степе" в Самаре.

В создании видеоклипа участвовали юные таланты и творческие коллективы со всего округа. Среди них — нижегородская группа "ПОЛДЕНЬ ПОБЕДЫ", барабанное шоу "Ветер фанга", детский хор "Новые имена", ансамбль МВД "Талисман", Казанская детская филармония и хор мальчиков "Маленький принц".

Одним из центральных участников стал ансамбль незрячих музыкантов "НеЗаМи" из Татарстана — лауреаты музыкального направления Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЗАОДНО. Как отметил художественный руководитель коллектива Дмитрий Бикчентаев, участие в проекте стало значимым этапом в развитии ансамбля.

Клип "Вместе весело шагать" стал четвертым в музыкальном путешествии по Приволжью. Ранее в рамках проекта уже вышли видеоролики на песни "Течет река Волга", "Гляжу в озера синие" и "Как молоды мы были".

Посмотреть новый клип можно на страницах проекта #Музыкавместе, в том числе в официальной группе во "ВКонтакте", на сайте полномочного представителя президента РФ в ПФО, а также на региональных телеканалах.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и проекта "ДНК России". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
культура Музыка
