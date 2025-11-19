54 новых автобуса выйдут на шесть популярных маршрутов в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

59 автобусов поступили к перевозчикам Нижегородской области по программе льготного лизинга, реализуемой в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В региональном минтрансе сообщили, что автобусы были доставлены в область на этой неделе и сейчас проходят необходимые процедуры оформления.

В Нижний Новгород поступила первая партия из 54 автобусов "Вектор NEXT" повышенной вместимости. Это городской тип подвижного состава с двойной задней дверью, приспособленный для перевозки маломобильных граждан. В салоне предусмотрено 19 сидячих мест, а общая пассажировместимость составляет 71 человека. Уже определены маршруты, на которые выйдут эти автобусы после завершения оформления: это востребованные у горожан направления №18, 94, 45, 82, 91 и 78.

Дополнительно три автобуса приобретены для Арзамаса, еще два направят для работы в Богородске.

Обновление автобусного парка проводится в соответствии с региональной программой развития системы общественного транспорта. В минтрансе Нижегородской области отметили, что до конца 2025 года для частных перевозчиков планируется поставить еще 25 аналогичных автобусов, а парк АО "Нижегородпассажиравтотранс" пополнится 82 новыми машинами, из них 43 – большого класса.

Напомним, за последние два года для работы на маршрутах общественного транспорта Нижнего Новгорода и муниципалитетов области было закуплено 487 новых автобусов. Кроме того, в областной центр поставлено 120 современных электробусов, а трамвайный парк в 2023–2025 годах пополнили 102 новых вагона.

Обновление подвижного состава общественного транспорта осуществляется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", который по инициативе президента России Владимира Путина направлен на обеспечение граждан современной инфраструктурой. Нацпроект включает 11 федеральных проектов, ориентированных на развитие дорожного строительства, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, повышение безопасности дорожного движения и развитие общественного пассажирского транспорта.

Напомним, что осенью Нижний Новгород получил еще 1,5 млрд рублей на обновление трамваев.