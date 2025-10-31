Нижегородские маршруты переводят на автобусы большего класса

Фото:
В Нижегородской области продолжается масштабная транспортная реформа. Как сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин, одним из ключевых направлений изменений стало обновление подвижного состава. В регионе постепенно отказываются от автобусов малого класса в пользу более вместительных и комфортабельных машин среднего и большого класса.
По словам Рябинина, малый класс практически полностью вытеснен с городских маршрутов. В ближайшее время автобусы большого класса начнут обслуживать 41-й и 92-й маршруты. Кроме того, частично обновится подвижной состав на маршрутах №78, №22 и №91.
В рамках новых семилетних контрактов, которые сейчас находятся в стадии заключения, перевозчики обязаны будут обновить подвижной состав.
Особые требования предъявляются к маршрутам №83 и №87. Для них установлены новые стандарты: минимальная вместимость автобусов — 70 пассажиров.
"Это уже будут не маленькие "Векторы" и "ПАЗики", а средний класс с двумя накопительными площадками и возможностью перевозки маломобильных граждан", - отметил Рябинин.
Он уточнил, что на популярном у нижегородцев маршруте №83 пустить большой состав не представляется возможным по техническим причинам — в поселке Афонино отсутствует разворотная площадка, подходящая для транспорта таких габаритов.
Ранее сообщалось, что нижегородский автобус №42 отменят с 1 ноября.
