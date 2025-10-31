Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
31 октября 2025 19:42Городецкий гидроузел начнут использовать в тестовом режиме с 2026 года
31 октября 2025 19:04Нижегородские маршруты переводят на автобусы большего класса
31 октября 2025 18:45Подвиг учителей военных лет увековечили в Нижнем Новгороде
31 октября 2025 18:0230 участников проекта "СВОё дело" ознакомились с работой нижегородских предприятий
31 октября 2025 17:55Три нижегородца вышли в финал Национального чемпионата профмастерства для людей с особенностями здоровья "Абилимпикс"
31 октября 2025 17:49Более 50 тематических мероприятий проведут в центре "Долголетие по-нижегородски" в ноябре
31 октября 2025 17:30Ноябрь в Нижегородской области будет теплее обычного
31 октября 2025 17:16Минград выставил на торги площадку под КРТ в районе улицы Панина
31 октября 2025 17:00Первая группа резервистов "БАРС НН" заступит на дежурство 1 ноября
31 октября 2025 16:44Нарколог Холдин заявил, что употребление алкоголя приближает инсульт на 15 лет
Общество

Нижегородские маршруты переводят на автобусы большего класса

31 октября 2025 19:04 Общество
Нижегородские маршруты переводят на автобусы большего класса

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области продолжается масштабная транспортная реформа. Как сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин, одним из ключевых направлений изменений стало обновление подвижного состава. В регионе постепенно отказываются от автобусов малого класса в пользу более вместительных и комфортабельных машин среднего и большого класса.

По словам Рябинина, малый класс практически полностью вытеснен с городских маршрутов. В ближайшее время автобусы большого класса начнут обслуживать 41-й и 92-й маршруты. Кроме того, частично обновится подвижной состав на маршрутах №78, №22 и №91.

В рамках новых семилетних контрактов, которые сейчас находятся в стадии заключения, перевозчики обязаны будут обновить подвижной состав.

Особые требования предъявляются к маршрутам №83 и №87. Для них установлены новые стандарты: минимальная вместимость автобусов — 70 пассажиров.

"Это уже будут не маленькие "Векторы" и "ПАЗики", а средний класс с двумя накопительными площадками и возможностью перевозки маломобильных граждан", - отметил Рябинин.

Он уточнил, что на популярном у нижегородцев маршруте №83 пустить большой состав не представляется возможным по техническим причинам — в поселке Афонино отсутствует разворотная площадка, подходящая для транспорта таких габаритов.

Ранее сообщалось, что нижегородский автобус №42 отменят с 1 ноября.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Общественный транспорт
Поделиться:
Новости по теме
29 октября 2025 10:26Три автобусных маршрута продлят в Нижнем Новгороде
27 октября 2025 12:25Нижегородские автобусные маршруты №85 и №76 продлят в 2026 году
16 октября 2025 15:30Автобусный маршрут №99 в Нижнем Новгороде станет круглогодичным
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных