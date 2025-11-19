Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Происшествия

Нижегородского экс-полицейского обяжут вернуть 2,5 млн рублей за покупку BMW

19 ноября 2025 12:15 Происшествия
Нижегородского экс-полицейского обяжут вернуть 2,5 млн рублей за покупку BMW

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области бывшего начальника Лысковского отдела ГИБДД обяжут вернуть в бюджет более 2,5 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

В январе 2023 года бывший сотрудник полиции стал владельцем BMW X6 XDRIVE. Чтобы не указывать машину в декларации, он оформил её на имя близкого родственника.

Между тем, официальные доходы экс-начальника не позволяли совершить такую покупку, что вызвало у прокуратуры обоснованные сомнения в законности происхождения средств. В связи с этим в суд направлено исковое заявление о взыскании с мужчины полной стоимости автомобиля как необоснованного обогащения.

Кроме того, в отношении экс-полицейского возбуждено уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий из личной заинтересованности. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Кстове арестовали начальника миграционного отдела полиции за превышение полномочий.

Напомним также, что суд обязал МВД уволить нижегородского полицейского за утрату доверия.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных