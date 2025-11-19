Нижегородского экс-полицейского обяжут вернуть 2,5 млн рублей за покупку BMW

Фото:
В Нижегородской области бывшего начальника Лысковского отдела ГИБДД обяжут вернуть в бюджет более 2,5 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.
В январе 2023 года бывший сотрудник полиции стал владельцем BMW X6 XDRIVE. Чтобы не указывать машину в декларации, он оформил её на имя близкого родственника.
Между тем, официальные доходы экс-начальника не позволяли совершить такую покупку, что вызвало у прокуратуры обоснованные сомнения в законности происхождения средств. В связи с этим в суд направлено исковое заявление о взыскании с мужчины полной стоимости автомобиля как необоснованного обогащения.
Кроме того, в отношении экс-полицейского возбуждено уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий из личной заинтересованности. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Кстове арестовали начальника миграционного отдела полиции за превышение полномочий.
Напомним также, что суд обязал МВД уволить нижегородского полицейского за утрату доверия.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+