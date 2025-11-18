Житель Дзержинска пытался зарезать своего знакомого Происшествия

В Дзержинске возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство: там 52-летний местный житель подозревается в нападении на своего 50-летнего знакомого.

По данным пресс-службы Следственного управления СК России по Нижегородской области, инцидент произошел 16 ноября в одной из квартир дома на улице Ватутина.

Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемый схватился за нож и нанес оппоненту несколько ударов в область груди и шеи.

Пострадавший был срочно госпитализирован в реанимационное отделение. Медики борются за его жизнь.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, а также мотивы, которые могли подтолкнуть фигуранта к попытке убийства.

Как уточнили в ведомстве, подозреваемый был задержан. По решению суда он заключен под стражу.

