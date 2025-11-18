Житель Дзержинска пытался зарезать своего знакомого

В Дзержинске возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство: там 52-летний местный житель подозревается в нападении на своего 50-летнего знакомого.
По данным пресс-службы Следственного управления СК России по Нижегородской области, инцидент произошел 16 ноября в одной из квартир дома на улице Ватутина.
Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемый схватился за нож и нанес оппоненту несколько ударов в область груди и шеи.
Пострадавший был срочно госпитализирован в реанимационное отделение. Медики борются за его жизнь.
Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, а также мотивы, которые могли подтолкнуть фигуранта к попытке убийства.
Как уточнили в ведомстве, подозреваемый был задержан. По решению суда он заключен под стражу.
Ранее сообщалось, что глава Следкома Александр Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами гибели девушки в нижегородском лесу.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+