Житель Дзержинска пытался зарезать своего знакомого

18 ноября 2025 09:00 Происшествия
В Дзержинске возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство: там 52-летний местный житель подозревается в нападении на своего 50-летнего знакомого.

По данным пресс-службы Следственного управления СК России по Нижегородской области, инцидент произошел 16 ноября в одной из квартир дома на улице Ватутина.

Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемый схватился за нож и нанес оппоненту несколько ударов в область груди и шеи.

Пострадавший был срочно госпитализирован в реанимационное отделение. Медики борются за его жизнь.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, а также мотивы, которые могли подтолкнуть фигуранта к попытке убийства.

Как уточнили в ведомстве, подозреваемый был задержан. По решению суда он заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что глава Следкома Александр Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами гибели девушки в нижегородском лесу.

