Рост ВРП в Нижегородской области по итогам 2025 года составит около 0,4% Экономика

Фото: Никита Духник

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проводит традиционную ежегодную встречу с предпринимателями региона 19 ноября, сообщили в пресс-службе облправительства.

Открывая мероприятие, глава региона остановился на текущей экономической ситуации и усилиях правительства области по поддержанию комфортного инвестклимата.

По словам Глеба Никитина, встречи с бизнесом позволяют быстро получать обратную связь, что особенно важно в период турбулентности. Он отметил, что в последние годы стабильно растет количество обращений от предпринимателей, и это свидетельствует о доверии к тому, что значимые вопросы будут решаться. При этом сейчас наибольшее внимание привлекают параметры денежно-кредитной политики и предстоящая налоговая реформа: они затрагивают каждого и напрямую сказываются на показателях экономики региона в целом.

Губернатор напомнил, что в текущем году темпы роста экономики замедлились, что соответствует общефедеральной динамике. По итогам 2025 года правительство области ожидает, что экономика останется приблизительно на уровне 2024 года, а прирост ВРП Нижегородской области составит около 0,4%.

Вместе с тем он подчеркнул, что за два предыдущих года экономика региона в сопоставимых ценах увеличилась на 14% и достигла 3 трлн рублей, поэтому сохранение этого высокого уровня в нынешних условиях можно считать достойным результатом. Малый бизнес, как отметил Никитин, традиционно демонстрирует высокую адаптивность: рост отгрузки в промышленности на 3,8% обеспечен прежде всего компаниями малого сектора, которые выпустили в полтора раза больше продукции, чем годом ранее.

Среди лидеров – высокотехнологичные отрасли. За девять месяцев 2025 года производство машин и оборудования выросло на 15,3% к январю–сентябрю 2024-го, выпуск лекарственных средств – на 4,7%, компьютеров – на 4,6%, объемы нефтепереработки – на 25,6%. В то же время сокращение доступности кредитов сильнее всего сказалось на автомобильной промышленности, металлургии и строительстве.

Потребительский рынок замедлился, однако на фоне ускорения роста доходов населения платные услуги и розничный товарооборот сохраняют положительную динамику.

Говоря о перспективах, губернатор указал, что в следующем году региону предстоит период адаптации к новым параметрам регулирования, при этом он подчеркнул, что все кризисные явления были и остаются временными.

Правительство Нижегородской области продолжит создавать максимально благоприятные условия для ведения бизнеса и предоставлять необходимые меры поддержки, исходя из текущих вызовов.

Напомним, регион системно улучшает инвестиционный климат и за шесть лет поднялся в национальном рейтинге АСИ на 68 позиций, заняв второе место в стране.

С 2025 года работа по стимулированию инвестиционной активности интегрирована в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика", который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что власти Нижегородской области ускорили решение проблем инвесторов.