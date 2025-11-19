Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
19 ноября 2025 15:02 Рост ВРП в Нижегородской области по итогам 2025 года составит около 0,4%
19 ноября 2025 14:53Борьбу с теневой занятостью обсудили на комитете по экономике ЗСНО
19 ноября 2025 13:30Экспертиза одобрила проект нового жилого дома напротив парка "Швейцария"
19 ноября 2025 12:31Число получателей единых детских пособий в ВТБ увеличилось на 40%
19 ноября 2025 11:59Ход переселения нижегородцев из аварийного жилья обсудили в гордуме
19 ноября 2025 11:25Плата за капремонт в Нижегородской области вырастет на 4% с июля 2026 года
19 ноября 2025 10:24Каталог нижегородских ИТ-решений подготовлен для региональных предприятий
18 ноября 2025 15:24Срок завершения реконструкции Городецкого гидроузла продлили на год
18 ноября 2025 13:52Проект благоустройства Почаинского оврага могут лишить финансирования
17 ноября 2025 17:47На 12% выросла выработка у нижегородского изготовителя сидений для автотранспорта благодаря федпроекту "Производительность труда"
Экономика

Рост ВРП в Нижегородской области по итогам 2025 года составит около 0,4%

19 ноября 2025 15:02 Экономика
Рост ВРП в Нижегородской области по итогам 2025 года составит около 0,4%

Фото: Никита Духник

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проводит традиционную ежегодную встречу с предпринимателями региона 19 ноября, сообщили в пресс-службе облправительства.

Открывая мероприятие, глава региона остановился на текущей экономической ситуации и усилиях правительства области по поддержанию комфортного инвестклимата.

По словам Глеба Никитина, встречи с бизнесом позволяют быстро получать обратную связь, что особенно важно в период турбулентности. Он отметил, что в последние годы стабильно растет количество обращений от предпринимателей, и это свидетельствует о доверии к тому, что значимые вопросы будут решаться. При этом сейчас наибольшее внимание привлекают параметры денежно-кредитной политики и предстоящая налоговая реформа: они затрагивают каждого и напрямую сказываются на показателях экономики региона в целом.

Губернатор напомнил, что в текущем году темпы роста экономики замедлились, что соответствует общефедеральной динамике. По итогам 2025 года правительство области ожидает, что экономика останется приблизительно на уровне 2024 года, а прирост ВРП Нижегородской области составит около 0,4%.

Вместе с тем он подчеркнул, что за два предыдущих года экономика региона в сопоставимых ценах увеличилась на 14% и достигла 3 трлн рублей, поэтому сохранение этого высокого уровня в нынешних условиях можно считать достойным результатом. Малый бизнес, как отметил Никитин, традиционно демонстрирует высокую адаптивность: рост отгрузки в промышленности на 3,8% обеспечен прежде всего компаниями малого сектора, которые выпустили в полтора раза больше продукции, чем годом ранее.

Среди лидеров – высокотехнологичные отрасли. За девять месяцев 2025 года производство машин и оборудования выросло на 15,3% к январю–сентябрю 2024-го, выпуск лекарственных средств – на 4,7%, компьютеров – на 4,6%, объемы нефтепереработки – на 25,6%. В то же время сокращение доступности кредитов сильнее всего сказалось на автомобильной промышленности, металлургии и строительстве.

Потребительский рынок замедлился, однако на фоне ускорения роста доходов населения платные услуги и розничный товарооборот сохраняют положительную динамику.

Говоря о перспективах, губернатор указал, что в следующем году региону предстоит период адаптации к новым параметрам регулирования, при этом он подчеркнул, что все кризисные явления были и остаются временными.

Правительство Нижегородской области продолжит создавать максимально благоприятные условия для ведения бизнеса и предоставлять необходимые меры поддержки, исходя из текущих вызовов.

Напомним, регион системно улучшает инвестиционный климат и за шесть лет поднялся в национальном рейтинге АСИ на 68 позиций, заняв второе место в стране.

С 2025 года работа по стимулированию инвестиционной активности интегрирована в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика", который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что власти Нижегородской области ускорили решение проблем инвесторов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Глеб Никитин Предприниматели
Поделиться:
Новости по теме
02 октября 2025 11:33Замгубернатора Егор Поляков встретился с нижегородским бизнес-сообществом
10 сентября 2025 11:03Нижегородские предприниматели смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных