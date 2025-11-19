Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Нижегородская мэрия объяснила введение штрафов для уличных музыкантов

19 ноября 2025 16:08 Культура и отдых
Нижегородская мэрия объяснила введение штрафов для уличных музыкантов

Фото: Кира Мишина

Нижегородская мэрия отреагировала на критику по поводу введения штрафов для уличных музыкантов с 2026 года.

В администрации подчеркнули, что город с его богатой историей и культурным наследием невозможно представить без творческой атмосферы, которую формируют, в том числе, и уличные исполнители. "Они являются важной частью городской культуры, создают особый колорит и атмосферу", и городские власти готовы рассматривать инициативы, направленные на развитие уличной музыкальной среды.

Одновременно с этим там напомнили, что меры ответственности за нарушение правил были заложены изначально. В утвержденном постановлением администрации положении "Об утверждении порядка координации уличных выступлений на территории города Нижнего Новгорода" в пункте 5.5 указано, что контролирующее лицо, представитель органа, согласующего заявки на проведение выступлений, а также сотрудники районных администраций имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении тех, кто нарушает требования документа.

В мэрии пояснили, что цель положения заключается в том, чтобы навести порядок и обеспечить баланс интересов зрителей, музыкантов и местных жителей, создав комфортные условия для всех участников городского пространства.

Вопрос о введении новых штрафов для уличных музыкантов депутатами гордумы не рассматривался.

Напомним, что по поводу штрафов для уличных музыкантов ранее высказалась известная журналистка Ксения Собчак. Она предположила, что следующим шагом может стать согласование репертуаров через "Госуслуги", а затем — возможное появление реестра одобренных композиций.

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Музыка Штраф
