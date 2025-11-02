Мигранта, напавшего на автобус в Нижнем Новгороде, заключили под стражу Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Мужчину, напавшего на автобус в Нижнем Новгороде, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

По ее данным, решение принял Нижегородский районный суд. Мера пресечения будет действовать до 28 декабря 2025 года.

Согласно материалам следствия, инцидент произошел днем 28 октября 2025 года. Мигрант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к водителю с ножом и ударил его кулаком в лицо. После этого он покинул салон, вырвал дворники и разбил окно автобуса, продолжая при этом выкрикивать нецензурные выражения. Мужчину оперативно задержали в тот же день. Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ — хулиганство.

Обвиняемый вину признал и выразил раскаяние в содеянном.

