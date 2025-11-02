Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Последние новости рубрики Происшествия
02 ноября 2025 11:00Мигранта, напавшего на автобус в Нижнем Новгороде, заключили под стражу
02 ноября 2025 10:19Прокуратура начала проверку после задержек рейсов в нижегородском аэропорту
01 ноября 2025 19:30Нижегородка хотела подзаработать в декрете, но в итоге лишилась 2,5 млн рублей
01 ноября 2025 17:07Уголовное дело из-за 12 000 тонн мусора завели в Нижегородской области
01 ноября 2025 14:47Четырех нижегородок осудят за зверское убийство должницы
01 ноября 2025 14:00Массу нарушений нашли на заводе родственников арестованного Ильи Штокмана
01 ноября 2025 07:00Жителя Дзержинска осудят за стрельбу по прохожему
31 октября 2025 19:28Бастрыкину доложат об осквернении могил на кладбище в Дзержинске
31 октября 2025 17:58СК начал проверку из-за обрушения потолка в доме на Ильинке
31 октября 2025 17:38Аудитора и четырех сотрудников нижегородской КСП осудят за взятки
Происшествия

Мигранта, напавшего на автобус в Нижнем Новгороде, заключили под стражу

02 ноября 2025 11:00 Происшествия
Мигранта, напавшего на автобус в Нижнем Новгороде, заключили под стражу

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Мужчину, напавшего на автобус в Нижнем Новгороде, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда. 

По ее данным, решение принял Нижегородский районный суд. Мера пресечения будет действовать до 28 декабря 2025 года.

Согласно материалам следствия, инцидент произошел днем 28 октября 2025 года. Мигрант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к водителю с ножом и ударил его кулаком в лицо. После этого он покинул салон, вырвал дворники и разбил окно автобуса, продолжая при этом выкрикивать нецензурные выражения. Мужчину оперативно задержали в тот же день. Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ — хулиганство.

Обвиняемый вину признал и выразил раскаяние в содеянном.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске перед судом предстанет местный житель за стрельбу по прохожему из газобаллонного пневматическего пистолета.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Нападение Уголовное дело Хулиганство
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных