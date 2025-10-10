Троих напавших на подростков мужчин осудят в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершилось расследование уголовного дела против троих местных жителей, которых обвиняют в хулиганстве по отношению к подросткам. Теперь дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Напомним, инцидент произошел 30 июня 2025 года возле одного из домов на переулке Крутом, недалеко от набережной Федоровского. Трое мужчин, нарушая общественный порядок, распылили перцовый газ в сторону четырёх несовершеннолетних.

В результате трое детей в возрасте от 11 до 15 лет получили ожоги слизистой глаз и носа. Им понадобилась медицинская помощь.

На этом мужчины не остановились: один из них достал предмет, похожий на пистолет, и сделал несколько выстрелов в сторону подростков, создавая реальную угрозу насилия.

Родители пострадавших сразу обратились в полицию. Сотрудники уголовного розыска быстро установили личности нападавших. Ими оказались трое жителей Нижнего Новгорода — 28, 30 и 33 лет. Все они были задержаны и доставлены в следственные органы. В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершённом группой лиц.

Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд. Двоим подозреваемым суд назначил домашний арест, третий находится под запретом на определённые действия.

Ранее никто из них не имел проблем с законом. Однако теперь каждому из них может грозить до семи лет тюрьмы.

