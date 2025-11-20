Проект реставрации башни Шухова в Выксе выиграл премию "Сделано в России"

Фото:
Проект по реставрации и перемещению гиперболидной водонапорной башни инженера Владимира Шухова в городе Выкса, реализованный Объединенной металлургической компанией (ОМК), стал победителем премии "Сделано в России-2025" (12+) медиапроекта "Сноб".
Напомним, реставрация и перенос башни заняли семь лет. Специалисты выксунского завода ОМК совместно с инженерами Центрального научно-исследовательского института промышленных зданий разработали уникальную технологию, позволившую сохранить подлинный облик башни. Торжественная церемония открытия уникального объекта на территории "Шухов-парка" в Выксе прошло в октябре с участием губернатора Глеба Никитина.
Башня Шухова стала лучшей в номинации "Городская среда. Среда обитания". Сначала она была отобрана экспертным советом в число шести финалистов, отобранных из десятков проектов по всей стране. Конкуренцию ей составили такие инициативы, как городской курорт в Магнитогорске, культурный кластер в Санкт-Петербурге, музейные пространства Москвы и новый корпус Музея мирового океана в Калининграде. Победитель был определён по итогам открытого голосования.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+