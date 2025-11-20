Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Общество

В Госдуме предложили ввести ответственность за вовлечение детей в наркоторговлю

20 ноября 2025 16:17 Общество
Фото: с сайта Госдумы РФ

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли в Верховный Суд и Правительство РФ законопроект, который предусматривает ужесточение уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков. Инициатива предполагает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы за такие действия. Об этом сообщил 360.ru.

Авторы законопроекта указали на отсутствие в Уголовном кодексе специального состава преступления, который бы предусматривал наказание за вербовку детей в наркоторговлю. По их мнению, текущие санкции не соответствуют тяжести и общественной опасности данного преступления.

В соответствии с предложенными изменениями, статьи 228 и 228.1 Уголовного кодекса будут дополнены новыми положениями, которые предусматривают отдельные составы преступлений, совершённых с вовлечением несовершеннолетних. Наказание за такие преступления будет варьироваться от 10 до 20 лет лишения свободы.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что лица, использующие детей для распространения наркотиков, должны получать наказание, соответствующее тяжести причинённого ущерба.

Напомним, 17 ноября в России вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за диверсионные действия. Теперь за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность можно получить пожизненный срок

