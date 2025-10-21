Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
В Госдуме раскрыли подробности законопроекта о наказании за диверсии

В Госдуме раскрыли подробности законопроекта о наказании за диверсии

В 2024 году в России за диверсионные преступления осуждены 48 человек, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Для сравнения, с 2019 по 2023 год по аналогичным статьям осудили всего 13 человек.

Учитывая рост числа таких нарушений и вовлечение в них несовершеннолетних, 419 депутатов Госдумы предложили законопроект для защиты интересов страны и повышения её безопасности. Он предусматривает внесение ряда поправок в Уголовный кодекс РФ, направленных на противодействие диверсионной и террористической деятельности.

"Особые опасения вызывает вовлечение в диверсионную деятельность подростков, которые зачастую не отдают отчёта в своих действиях. В погоне за лёгкими деньгами или же в форме игры, а также путём обмана и шантажа они становятся участниками преступлений", - цитирует слова Володина 360.ru.

Председатель Госдумы подчеркнул необходимость защиты детей от подобных действий. В связи с этим депутаты предложили

Основные предложения включают:

  • установление максимально строгого наказания в виде пожизненного лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в террористическую или диверсионную деятельность;
  • отмену сроков давности по всем диверсионным преступлениям;
  • ограничение права на условно-досрочное освобождение за такие преступления;
  • запрет на условное осуждение за участие в диверсионных сообществах;
  • введение ответственности организаторов диверсионно-террористических сообществ за все совершённые преступления;
  • установление уголовной ответственности за диверсионно-террористические преступления, представляющие особую опасность для общества, с 14 лет.

Володин заверил, что законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке.

Как сообщалось ранее, в Нижегородской области возбуждено уголовное дело против двух несовершеннолетних, которые попытались совершить диверсию на железнодорожных объектах.

Теги:
диверсия Законопроекты
