В Госдуме раскрыли подробности законопроекта о наказании за диверсии

В 2024 году в России за диверсионные преступления осуждены 48 человек, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Для сравнения, с 2019 по 2023 год по аналогичным статьям осудили всего 13 человек.
Учитывая рост числа таких нарушений и вовлечение в них несовершеннолетних, 419 депутатов Госдумы предложили законопроект для защиты интересов страны и повышения её безопасности. Он предусматривает внесение ряда поправок в Уголовный кодекс РФ, направленных на противодействие диверсионной и террористической деятельности.
"Особые опасения вызывает вовлечение в диверсионную деятельность подростков, которые зачастую не отдают отчёта в своих действиях. В погоне за лёгкими деньгами или же в форме игры, а также путём обмана и шантажа они становятся участниками преступлений", - цитирует слова Володина 360.ru.
Председатель Госдумы подчеркнул необходимость защиты детей от подобных действий. В связи с этим депутаты предложили
Основные предложения включают:
Володин заверил, что законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке.
Как сообщалось ранее, в Нижегородской области возбуждено уголовное дело против двух несовершеннолетних, которые попытались совершить диверсию на железнодорожных объектах.
