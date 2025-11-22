Коммунальщики высказались об инциденте с автомобилем на улице Зимина

Фото:
В АО "Объединенный коммунальный оператор" высказались по инциденту с автомобилем на улице Генерала Зимина, произошедшему прошлой ночью.
Согласно предоставленной информации, на том участке ведутся работы по выданному на них ордеру. Территория была огорожена, но, по всей видимости, водитель ВАЗа этого не заметил.
Напомним, по данным ГАИ, мужчина за рулем "пятнашки" был в нетрезвом состоянии. В результате инцидента пострадали четыре человека.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+