Коммунальщики высказались об инциденте с автомобилем на улице Зимина Общество

Фото: ГАИ по Нижегородской области

В АО "Объединенный коммунальный оператор" высказались по инциденту с автомобилем на улице Генерала Зимина, произошедшему прошлой ночью.

Согласно предоставленной информации, на том участке ведутся работы по выданному на них ордеру. Территория была огорожена, но, по всей видимости, водитель ВАЗа этого не заметил.

Напомним, по данным ГАИ, мужчина за рулем "пятнашки" был в нетрезвом состоянии. В результате инцидента пострадали четыре человека.