Глеб Никитин обсудил совместные проекты с губернатором Оренбургской области Политика

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Нижегородский губернатор Глеб Никитин встретился с главой Оренбургской области Евгением Солнцевым. Они обсудили инициативы, которые могут помочь развитию обоих регионов.

"Нас многое связывает в культурной и экономической сфере. Оренбуржцы и нижегородцы вместе участвуют в окружных программах. Но главное – мы разделяем одни и те же духовные ценности", – написал Никитин в своем телеграм-канале.

Он выразил уверенность в том, что сообща получится реализовать масштабные проекты, значимые для жителей обоих регионов. О каких именно проектах идет речь, не уточняется.

Напомним, что до сентября 2025 года Солнцев возглавлял правительство Донецкой народной республики. На этом посту его сменил нижегородец Андрей Чертков, с которым у НИА "Нижний Новгород" вышло большое интервью.