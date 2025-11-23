Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Политика

Глеб Никитин обсудил совместные проекты с губернатором Оренбургской области

23 ноября 2025 07:57 Политика
Глеб Никитин обсудил совместные проекты с губернатором Оренбургской области

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Нижегородский губернатор Глеб Никитин встретился с главой Оренбургской области Евгением Солнцевым. Они обсудили инициативы, которые могут помочь развитию обоих регионов. 

"Нас многое связывает в культурной и экономической сфере. Оренбуржцы и нижегородцы вместе участвуют в окружных программах. Но главное – мы разделяем одни и те же духовные ценности", – написал Никитин в своем телеграм-канале. 

Он выразил уверенность в том, что сообща получится реализовать масштабные проекты, значимые для жителей обоих регионов. О каких именно проектах идет речь, не уточняется. 

Напомним, что до сентября 2025 года Солнцев возглавлял правительство Донецкой народной республики. На этом посту его сменил нижегородец Андрей Чертков, с которым у НИА "Нижний Новгород" вышло большое интервью

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных