Общество

Серийный выпуск новых дизельных моторов наладили в Нижегородской области

23 ноября 2025 10:56 Общество
Серийный выпуск новых дизельных моторов наладили в Нижегородской области

Фото: vk.com/stt_auto

В нижегородском автокластере началось производство дизельного двигателя G 2.5, что стало важным событием для отечественного автомобилестроения. Это не только новая модель, но и создание полного производственного цикла, критически важного для развития отрасли.

Как рассказали в пресс-службе ГК "Современные транспортные технологии", производственные мощности в Нижнем Новгороде занимают 20 тысяч квадратных метров и оснащены передовыми технологиями. Роботизированные системы перемещают детали, автоматика выполняет сборку и контроль параметров. MES-система и машинное зрение обеспечивают точность на каждом этапе, что позволяет выпускать продукцию, соответствующую стандартам. Сборочные роботы задействованы на 14 ключевых операциях.

Согласно предоставленной информации, двигатель G 2.5 представлен несколькими модификациями объёмом 2,5 литра и мощностью 149,6 л.с.: для 5-ступенчатой КПП, бескапотных грузовиков "Валдай 8", малотоннажных моделей "Газель NN" и "Соболь NN" и автобусов CITYMAX 8.

В будущем появятся более мощные версии до 190 л.с. и шестого экологического класса для спецтехники и дизель-генераторов.

Отмечается, что на автомобили с этими моторами предоставляется гарантия до 4 лет или 200 000 км пробега.

Проект реализуется компанией "Нижегородские грузовые автомобили" при поддержке Фонда развития промышленности. Локализация включает несколько этапов: уже смонтирована линия обработки распредвалов, скоро начнут выпускать отливки компонентов. Российские поставщики производят ЭБУ, топливную аппаратуру и стартеры. После завершения всех этапов локализация достигнет 80%.

