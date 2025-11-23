Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
23 ноября 2025 12:24Нижегородцы смогут претендовать на премию "Лидеры ответственного бизнеса"
22 ноября 2025 13:21Новая жизненная ситуация на "Госуслугах" позволяет зарегистрировать товарный знак
22 ноября 2025 12:23Нижегородская область разместила очередной облигационный заем на 15 млрд рублей
22 ноября 2025 11:21Более 85 млн рублей заработали нижегородские экспортеры на международных маркетплейсах при господдержке
22 ноября 2025 11:18Более 170 специалистов объединил Форум работающей молодежи Нижегородской области
22 ноября 2025 07:2310 участников специальной военной операции и членов их семей стали победителями проекта "СВОё дело"
21 ноября 2025 15:59Власти расторгли контракт с "Нижегородавтодором" на 1,4 млрд рублей
21 ноября 2025 15:16Центр мониторинга безопасности и правовой помощи создадут в Нижнем Новгороде
21 ноября 2025 14:05Дерипаска призвал банки прекратить "плакаться" и отстать от маркетплейсов
21 ноября 2025 12:53Еще 12 инвестпроектов на 2,6 млрд рублей запустят в Нижегородской области
Экономика

Нижегородцы смогут претендовать на премию "Лидеры ответственного бизнеса"

23 ноября 2025 12:24 Экономика
Нижегородцы смогут претендовать на премию Лидеры ответственного бизнеса

Компании Нижегородской области приглашаются к участию в ежегодной национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса", учрежденной в 2023 году по инициативе президента России Владимира Путина. Организатор — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Цель премии — поддерживать ответственный бизнес, укреплять репутацию компаний и отмечать их вклад в социальное и экологическое развитие. Номинации включают поддержку семьи, демографические проекты и устойчивое развитие.

Президент РСПП Александр Шохин отметил, что премия акцентирует внимание на важных для страны и регионов темах. Инвестиции в человеческий капитал, социальные инициативы и экологию рассматриваются как вложения в будущее.

На премию могут подать заявки крупные российские компании, ведущие ответственный бизнес и публикующие отчеты о устойчивом развитии. Заявки принимаются до 15 декабря 2025 года на специальной платформе https://premiya.rspp.ru.

Участие дает возможность получить признание и медиаподдержку. Компании, прошедшие отбор, смогут использовать логотип премии в течение года, а победители получат звание "Лидер ответственного бизнеса".

Церемония награждения состоится в марте-апреле 2026 года на съезде РСПП с участием президента России.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Предприниматели Премия
Поделиться:
Новости по теме
20 ноября 2025 17:54275 млн рублей получили нижегородские компании в виде льготных займов от "ГосМФО" за 10 месяцев 2025 года
20 ноября 2025 09:43Глеб Никитин встретился с бизнес-сообществом
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных