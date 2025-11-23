Нижегородцы смогут претендовать на премию "Лидеры ответственного бизнеса" Экономика

Компании Нижегородской области приглашаются к участию в ежегодной национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса", учрежденной в 2023 году по инициативе президента России Владимира Путина. Организатор — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Цель премии — поддерживать ответственный бизнес, укреплять репутацию компаний и отмечать их вклад в социальное и экологическое развитие. Номинации включают поддержку семьи, демографические проекты и устойчивое развитие.

Президент РСПП Александр Шохин отметил, что премия акцентирует внимание на важных для страны и регионов темах. Инвестиции в человеческий капитал, социальные инициативы и экологию рассматриваются как вложения в будущее.

На премию могут подать заявки крупные российские компании, ведущие ответственный бизнес и публикующие отчеты о устойчивом развитии. Заявки принимаются до 15 декабря 2025 года на специальной платформе https://premiya.rspp.ru.

Участие дает возможность получить признание и медиаподдержку. Компании, прошедшие отбор, смогут использовать логотип премии в течение года, а победители получат звание "Лидер ответственного бизнеса".

Церемония награждения состоится в марте-апреле 2026 года на съезде РСПП с участием президента России.