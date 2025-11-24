Букарева продолжит исполнять обязанности председателя КСП до конца года

Фото:
Председатель Контрольно-счётной палаты Нижегородской области Елена Букарева останется на посту до завершения текущего года. Об этом стало известно 24 ноября в ходе заседания комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания региона.
Срок полномочий Букаревой официально истекает 30 ноября 2025 года. Однако, в соответствии с действующим законодательством, она будет исполнять обязанности председателя КСП до момента назначения нового руководителя.
Во время обсуждения глава бюджетного комитета Александр Шаронов в шутливой форме отметил, что Букаревой предстоит проработать в должности ещё пять лет.
Заместитель председателя Законодательного собрания Дмитрий Краснов, в свою очередь, напомнил о ранее достигнутой договорённости: действующий руководитель Контрольно-счётной палаты продолжит исполнять свои обязанности до конца 2025 года.
Сама Елена Букарева подчеркнула, что в соответствии с законом она обязана оставаться на посту до избрания нового председателя.
