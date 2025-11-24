Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Политика

Букарева продолжит исполнять обязанности председателя КСП до конца года

24 ноября 2025 18:02 Политика
Букарева продолжит исполнять обязанности председателя КСП до конца года

Фото: КСП Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Председатель Контрольно-счётной палаты Нижегородской области Елена Букарева останется на посту до завершения текущего года. Об этом стало известно 24 ноября в ходе заседания комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания региона.

Срок полномочий Букаревой официально истекает 30 ноября 2025 года. Однако, в соответствии с действующим законодательством, она будет исполнять обязанности председателя КСП до момента назначения нового руководителя.

Во время обсуждения глава бюджетного комитета Александр Шаронов в шутливой форме отметил, что Букаревой предстоит проработать в должности ещё пять лет.

Заместитель председателя Законодательного собрания Дмитрий Краснов, в свою очередь, напомнил о ранее достигнутой договорённости: действующий руководитель Контрольно-счётной палаты продолжит исполнять свои обязанности до конца 2025 года.

Сама Елена Букарева подчеркнула, что в соответствии с законом она обязана оставаться на посту до избрания нового председателя.

Ранее сообщалось, что Евгений Конопацкий был назначен проректором ННГАСУ по науке и цифровому развитию.

Законодательное собрание КСП Назначения
