Нижегородцы не поддержали изменение автобусного маршрута №38 Общество

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области провело голосование по поводу возможных изменений автобусного маршрута № 38. Обсуждался вопрос о переносе конечной остановки с микрорайона Мещерское озеро на площадь Лядова.

Ранее министерство предлагало два варианта развития маршрута. Первый предполагал продление пути до площади Горького и площади Лядова без заезда в микрорайон Мещерское озеро. Второй предусматривал сохранение действующей схемы маршрута с конечной остановкой у станции метро "Стрелка".

По данным ЦРТС, в голосовании приняли участие 1222 человека, из которых 65% высказались за сохранение существующего маршрута, который следует от станции "Петряевка" до микрорайона Мещерское озеро.

Учитывая результаты голосования, министерство решило не менять маршрут. В ближайшее время планируется провести конкурс, чтобы выбрать перевозчика, который будет обслуживать этот маршрут с 1 января по госконтракту.

Сейчас перевозку пассажиров по маршруту осуществляет компания ООО "Футбол".

Ранее сообщалось, что с 3 декабря время работы нижегородского метро будет продлено.