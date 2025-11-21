"Ситикард" объяснил, когда деньги за проезд могут списываться повторно Общество

Фото: Александр Воложанин

В компании "Ситикард" по просьбе НИА "Нижний Новгород" прокомментировали обращения пассажиров, столкнувшихся с повторным списанием средств при бесплатной пересадке.

Напомним, ранее нижегородка пожаловалась, что с её транспортной карты дважды списали деньги за поездку, хотя пересадка была совершена в пределах положенного времени. По её словам, подобное происходило неоднократно и всегда при поездке на маршруте №31.

Согласно условиям тарифа "Электронный кошелёк 60 минут с бесплатной пересадкой", пассажир может совершить пересадку на любой вид городского транспорта в течение часа без дополнительной оплаты.

Причиной повторного списания, как пояснили в пресс-службе "Ситикард", могла стать техническая ошибка. Она возникает в случае, если пассажир преждевременно убирает карту с терминала до завершения печати контрольного билета. В такой ситуации карта не фиксирует время предыдущей поездки, и при следующей регистрации система воспринимает её как новую, списывая средства повторно.

"Сложившаяся ситуация была оперативно решена в день ошибочного списания сразу после обращения пользователя в службу поддержки "Ситикард". Рекомендуем пользователям удерживать карту на терминале ровно до момента печати контрольного билета", - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября проезд в нижегородском общественном транспорте при оплате картой подорожал до 40 рублей. А с 1 января 2026 года вся городская транспортная система полностью перейдёт на безналичную оплату.