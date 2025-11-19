Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 ноября 2025 13:17Нижегородские депутаты просят Госдуму ужесточить контроль за продажей алкоголя
19 ноября 2025 13:02Два новых автобусных маршрута запустят в Нижегородской области
19 ноября 2025 13:00В России оценят регионы по качеству мер поддержки участников СВО
19 ноября 2025 12:50Первая пересаженная почка в Нижегородской области успешно прижилась
19 ноября 2025 12:39Беспалов призвал усилить работу нижегородских административных инспекций
19 ноября 2025 12:28500 нижегородских ребят отправились знакомиться с историей Санкт-Петербурга
19 ноября 2025 11:42Нижегородские студенты-айтишники получили доступ к скоростному интернету
19 ноября 2025 11:36Резервисты "БАРС-НН" отразили атаку БПЛА в Нижегородской области
19 ноября 2025 11:1454 новых автобуса выйдут на шесть популярных маршрутов в Нижнем Новгороде
19 ноября 2025 11:00Около 2,5 млрд рублей направят на жилье для сирот в Нижегородской области
Общество

Два новых автобусных маршрута запустят в Нижегородской области

19 ноября 2025 13:02 Общество
Два новых автобусных маршрута запустят в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области появятся два новых межмуниципальных автобусных маршрута. Об этом сообщили в Центре развития транспортной системы региона.

Маршрут № 323 свяжет автовокзал Дзержинска с поселком Нагулино. Его запускают для улучшения транспортной доступности производственно-складских зон, расположенных вдоль Восточного шоссе.

Кроме того, будет организован маршрут № 239, который соединит автостанцию в селе Сеченово с автовокзалом и железнодорожной станцией в городе Сергач. Это позволит жителям Сеченова быстрее и удобнее добираться до транспортных узлов.

Перевозчиков, которые будут обслуживать новые маршруты, определят по итогам открытого конкурса.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получила 59 новых автобусов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
Поделиться:
Новости по теме
19 ноября 2025 11:1454 новых автобуса выйдут на шесть популярных маршрутов в Нижнем Новгороде
14 ноября 2025 17:21Автобусный маршрут №235 отменили в Нижнем Новгороде
14 ноября 2025 14:54Нижегородская область внедрит цифровой контроль межрегиональных автобусов
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных