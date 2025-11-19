Два новых автобусных маршрута запустят в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области появятся два новых межмуниципальных автобусных маршрута. Об этом сообщили в Центре развития транспортной системы региона.

Маршрут № 323 свяжет автовокзал Дзержинска с поселком Нагулино. Его запускают для улучшения транспортной доступности производственно-складских зон, расположенных вдоль Восточного шоссе.

Кроме того, будет организован маршрут № 239, который соединит автостанцию в селе Сеченово с автовокзалом и железнодорожной станцией в городе Сергач. Это позволит жителям Сеченова быстрее и удобнее добираться до транспортных узлов.

Перевозчиков, которые будут обслуживать новые маршруты, определят по итогам открытого конкурса.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область получила 59 новых автобусов.