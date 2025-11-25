Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Нижегородские власти просят бизнес регистрироваться в регионе из-за налогов

25 ноября 2025 09:50 Экономика
НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Нижегородской области активизировалась работа по привлечению налогов от компаний, ведущих деятельность в регионе, но зарегистрированных в других субъектах России. Об этом стало известно на заседании комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области, состоявшемся 24 ноября.

Заместитель губернатора региона Егор Поляков сообщил, что в 2025 году для решения этой проблемы была создана специальная комиссия. Основное внимание сосредоточено на застройщиках и ритейлерах — именно эти категории бизнеса чаще всего работают в Нижегородской области, но уплачивают налоги в Москве и Санкт-Петербурге.

По словам Полякова, власти проводят системную работу по убеждению компаний открывать обособленные подразделения на территории региона. Это позволит направлять налоги на прибыль и НДФЛ в областной бюджет.

"Застройщики и ритейлеры — основные категории налогоплательщиков, которые часто работают в Нижегородской области, а НДФЛ и налог на прибыль платят в других субъектах РФ, в основном в Санкт-Петербурге и Москве. Мы ведем системную работу, чтобы заставить их регистрировать обособленные подразделения в Нижегородской области, чтобы платить налоги в областной бюджет", — отметил Поляков.

По предварительным оценкам, если компании начнут перерегистрироваться, в 2026 году это может принести в региональную казну порядка 500 млн рублей. Уже в 2025 году бюджет получил дополнительные 90 млн рублей благодаря созданию местных подразделений.

Однако, как подчеркнул замгубернатора, заставить бизнес регистрироваться в регионе сложно. Дело в том, что штраф за отказ составляет всего 200 рублей, что, очевидно, не является сдерживающим фактором.

Власти региона уже направили предложения по изменению законодательства в Министерство финансов РФ. Кроме того, обсуждается возможность включения требований о регистрации обособленных подразделений в госконтракты и соглашения по проектам комплексного развития территорий. На данный момент юридически закрепить такие условия можно только в рамках КРТ.

Депутаты Законодательного собрания сочли предполагаемый объем поступлений в бюджет недостаточным с учетом масштабов деятельности таких компаний. В ходе заседания прозвучали предложения активизировать работу в этом направлении, в том числе, за счет предоставления бизнесу различных преференций.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти пересчитали бюджет области на 2025 год.

