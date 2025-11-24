Производство молока и яиц увеличилось в Нижегородской области

Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Последние новости рубрики Экономика
24 ноября 2025 16:20Производство молока и яиц увеличилось в Нижегородской области
24 ноября 2025 15:49Еще 3,8 млрд рублей выделят на ремонт Нижегородской станции аэрации
24 ноября 2025 15:00Бюджет Нижегородской области на 2025 год пересчитали
24 ноября 2025 14:12Новые траектории для экономики: что обсудят на форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
24 ноября 2025 10:45На ток-шоу КМ Talks в Нижнем Новгороде собрались эксперты по недвижимости и экономике
24 ноября 2025 10:22Всего неделя осталась у нижегородцев для оплаты имущественных налогов
24 ноября 2025 10:02Нижегородская область вошла в топ-25 по развитию малого бизнеса
23 ноября 2025 12:24Нижегородцы смогут претендовать на премию "Лидеры ответственного бизнеса"
22 ноября 2025 13:21Новая жизненная ситуация на "Госуслугах" позволяет зарегистрировать товарный знак
22 ноября 2025 12:23Нижегородская область разместила очередной облигационный заем на 15 млрд рублей
Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области продолжается рост производства молока и куриных яиц.  По данным Нижегородстата, за первые десять месяцев 2025 года аграрии региона надоили 513 тысяч тонн молока. Это на 4,5% больше, чем в 2024 году.

Лидерами по объемам производства молока стали хозяйства из Бутурлинского, Гагинского, Дальнеконстантиновского, Пильнинского и Починковского округов.

Средний надой на одну корову в регионе достиг 7177 кг молока, что на 323 кг больше, чем в прошлом.

Особенно высокие показатели зафиксированы в Гагинском, Дальнеконстантиновском, Уренском и Сокольском округах, где надои превысили 9000 кг на корову.

Птицефабрики тоже не отстают. За январь-октябрь они произвели 974 млн яиц. Показатель вырос на 4% с прошлого года.

Ранее сообщалось, что инвестора для создания экспортной птицефабрики за 520 млн рублей ищут в Нижегородской области.

АПК молоко Сельское хозяйство
