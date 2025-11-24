Производство молока и яиц увеличилось в Нижегородской области Экономика

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области продолжается рост производства молока и куриных яиц. По данным Нижегородстата, за первые десять месяцев 2025 года аграрии региона надоили 513 тысяч тонн молока. Это на 4,5% больше, чем в 2024 году.

Лидерами по объемам производства молока стали хозяйства из Бутурлинского, Гагинского, Дальнеконстантиновского, Пильнинского и Починковского округов.

Средний надой на одну корову в регионе достиг 7177 кг молока, что на 323 кг больше, чем в прошлом.

Особенно высокие показатели зафиксированы в Гагинском, Дальнеконстантиновском, Уренском и Сокольском округах, где надои превысили 9000 кг на корову.

Птицефабрики тоже не отстают. За январь-октябрь они произвели 974 млн яиц. Показатель вырос на 4% с прошлого года.

