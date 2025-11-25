Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Общество

Инициативу о льготах на бензин для отдельных категорий граждан раскритиковали

25 ноября 2025
Инициативу о льготах на бензин для отдельных категорий граждан раскритиковали

Фото: с сайта unsplash.com

Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич выступил с предложением рассмотреть инициативу "Российского топливного союза" о переходе на новый композитный индекс для регулирования розничных цен на топливо. Кроме того, он поднял вопрос о введении льгот на бензин для отдельных категорий граждан.

Станкевич в интервью ТАСС подчеркнул, что в условиях, когда цены на топливо существенно влияют на жизнь людей, необходимо изучить опыт других отраслей, таких как ЖКХ и электроэнергетика, где применяются меры поддержки для льготных категорий населения.

Главный экономист "Инвойс Медиа" Александр Разуваев в беседе с 360.ru высказал свою позицию относительно этой инициативы. Он выразил несогласие с предложенными мерами, отметив, что они могут привести к снижению прибыли нефтяных компаний и, как следствие, к уменьшению дивидендов. Разуваев считает, что такие льготы могут создать ситуацию, когда проблемы одних людей решаются за счёт других.

Экономист также указал на то, что в последние годы благодаря цифровизации всё больше людей инвестируют в акции, предпочитая крупные компании, которые могут выплачивать значительные дивиденды. В большинстве случаев такими компаниями являются предприятия из нефтяной отрасли.

Разуваев подчеркнул, что государство должно стремиться к повышению стоимости акций на фондовом рынке, что является одной из его ключевых задач. Таким образом, он выразил опасения, что предложенные меры могут противоречить интересам инвесторов и негативно сказаться на развитии фондового рынка.

Напомним, цены на автомобильное топливо в Нижегородской области с начала 2025 года увеличились на 10,5%

Ранее сообщалось, что запрет на экспорт бензина продлили до конца 2025 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

