Цены на бензин в Нижегородской области выросли на 10,5%

Фото:
Цены на автомобильное топливо в Нижегородской области с начала 2025 года увеличились на 10,5%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Нижегородстатом.
Средняя стоимость бензина всех марок в октябре составила 101,55 рубля за литр. По сравнению с декабрем 2024 года рост составил 10,53%. За два последних месяца топливо подорожало в среднем на 1,5%.
Наибольший прирост зафиксирован у бензина марки АИ-92. Его цена выросла на 10,95% и достигла 61,21 рубля за литр.
Бензин марки АИ-95 подорожал на 10,36% до 66,01 рубля. АИ-98 и выше прибавил 6,12% и теперь стоит 86,43 рубля за литр.
Дизельное топливо показало наименьший рост среди всех видов — 5,86%. Его средняя цена в октябре составила 70,69 рубля.
Ранее сообщалось, что запрет на экспорт бензина продлили до конца 2025 года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+