Цены на бензин в Нижегородской области выросли на 10,5% Экономика

Фото: Максим Герасимов

Цены на автомобильное топливо в Нижегородской области с начала 2025 года увеличились на 10,5%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Нижегородстатом.

Средняя стоимость бензина всех марок в октябре составила 101,55 рубля за литр. По сравнению с декабрем 2024 года рост составил 10,53%. За два последних месяца топливо подорожало в среднем на 1,5%.

Наибольший прирост зафиксирован у бензина марки АИ-92. Его цена выросла на 10,95% и достигла 61,21 рубля за литр.

Бензин марки АИ-95 подорожал на 10,36% до 66,01 рубля. АИ-98 и выше прибавил 6,12% и теперь стоит 86,43 рубля за литр.

Дизельное топливо показало наименьший рост среди всех видов — 5,86%. Его средняя цена в октябре составила 70,69 рубля.

Ранее сообщалось, что запрет на экспорт бензина продлили до конца 2025 года.