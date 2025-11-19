Введение турналога в Дивеевском округе отложили до 2027 года

Фото:
Введение туристического налога в Дивеевском округе отложили на год, сообщил глава минтуризма Нижегородской области Сергей Яковлев на встрече губернатора Глеба Никитина с бизнес-сообществом 19 ноября.
Инициатива отложить введение налога поступила от владельцев гостиниц. Они обратились к региональным властям с просьбой не вводить его с 1 января 2026 года, как планировалось ранее.
Министр Яковлев сообщил, что по итогам обсуждения данной инициативы с руководством округа решено сдвинуть срок начала действия налога на один год. Таким образом туристический сбор в Дивеевском округе начнет взиматься с 1 января 2027 года.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года туристический налог начнет действовать в Арзамасе.
