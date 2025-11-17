Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Общество

На строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде выделено более 14 млрд рублей

17 ноября 2025 12:43 Общество
На строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде выделено более 14 млрд рублей

Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области стартует реализация масштабного проекта по строительству нового областного онкологического центра. Контракт на выполнение проектных, изыскательских и строительных работ, а также поставку оборудования размещен на официальной платформе госзакупок.  

Стоимость работ оценивается в 14,3 млрд рублей. Из них на разработку проектной и рабочей документации закладывается 138,9 млн рублей, на строительно-монтажные работы - 9,43 млрд рублей, а на поставку технологического оборудования - 4,78 млрд рублей. Заказчиком выступает государственное казенное учреждение "Нижегородстройзаказчик". 

Подрядчик, который будет определён по итогам конкурса 5 декабря 2025 года, должен завершить все работы к 1 ноября 2031 года. Приём заявок продлится до 2 декабря 2025 года.

Согласно технической документации, будущий онкоцентр разместится на участке площадью свыше 60 тысяч кв. м. Площадь застройки — 14,3 тысячи кв. м, а общая площадь здания составит более 82 тысяч кв. м. Проектом предусмотрено до 11 этажей, включая технические уровни. В состав комплекса войдут хирургический корпус с двумя операционными блоками по 12 залов каждый, стационар на 380 коек и дневной стационар на 10 мест.

Поликлиника будет рассчитана на 300 посещений в смену и работать в двухсменном режиме. Кроме того, в здании разместятся диагностический и лабораторный блоки, аптека, пищеблок, административные и учебные помещения, а также конференц-зал-трансформер на 400 человек.

Особое внимание уделено логистике и организации потоков. Проект предусматривает разделение маршрутов для пациентов, персонала и технических служб, а также создание комфортных зон ожидания и навигации в духе концепции "бережливой поликлиники".

Здание будет связано с действующим онкодиспансером тёплым надземным переходом.

Архитектурные и планировочные решения будут выполнены с учетом брендбука системы здравоохранения Нижегородской области. Проект должен соответствовать всем актуальным санитарным, строительным и технологическим требованиям.

Ранее сообщалось, что создание онкоцентра входит в программу "Город здоровья". Он предусматривает объединение ресурсов областной клинической больницы имени Н.А. Семашко и онкологического диспансера НИИКО. Стоимость создания комплекса "Город здоровья" оценивается в 35,2 млрд рублей.

Теги:
Онкодиспансер онкология Строительство
