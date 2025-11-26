Филиал ДДТ имени Чкалова открылся в Верхних Печерах Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Филиал Дворца детского творчества имени В.П. Чкалова в Нижнем Новгороде открылся после получения лицензии на ведение образовательной деятельности. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своём телеграм-канале.

По словам градоначальника, учреждение готово принять около 1100 детей, для которых подготовлены просторные и современные учебные кабинеты.

Воспитанникам центра будет доступно более 40 направлений дополнительного образования. Среди них — техническое, художественно-эстетическое, социально-педагогическое, спортивное, естественно-научное и другие.

Как отметил Шалабаев, приоритетом стало создание условий, в которых каждый ребёнок сможет попробовать себя сразу в нескольких сферах — от робототехники и программирования до управления беспилотными летательными аппаратами.

Обучающимся в ДДТ имени Чкалова помогут определиться с будущей профессией квалифицированные педагоги и доступ к передовым технологиям.

Напомним, что строительство филиала ДДТ имени Чкалова в микрорайоне Верхние Печеры Нижнего Новгорода было завершено в августе 2025 года. Решение об открытии образовательного центра в этом районе было принято после обращений местных жителей.

Также сообщалось, что на ремонт и строительство школ в Нижегородской области в бюджете на 2026 год заложено 2,2 миллиарда рублей.